בראיון לאתר 'מעריב' אמר גז: "ככה לא מגישים חנינה. אני מאלה שחושבים שצריך לגמור בינתיים את המשפט הזה, ואני חושב שגם תיק 4000 – הבסיס שלו נפל כבר מזמן. אבל מה שקרה עכשיו – זאת לא בקשת חנינה. מה הוא רוצה מבית הנשיא?".
גז ציין: "אני רוצה לסיים את המשפט. אני חושב שזה תיק שגרם להרבה טעויות במדינה. הרבה ממה שקרה במדינה זה בגלל התיק הזה. אבל אתה לא יכול לבקש חנינה ככה. חנינה לא מבקשים בצורה הזאת. אם אתה קורא את הבקשה, הוא בעצם מבקש חנינה למדינה – לא לעצמו. כאילו אומר: ‘אני לא זקוק לזה’. ככה מבקשים חנינה?".
"הוא לא מבקש חנינה לעצמו, הוא לא מודה בשום דבר, והוא ממשיך להאשים את כל המדינה בתיקים, להאשים את הפרקליטות. הוא אמר ‘לא היה כלום, אין כלום’, אמר שהוא מחכה שמונה שנים להעיד – ופתאום הכול משתנה. אי אפשר ככה להמשיך להאשים ולבקש חנינה. חנינה לא מגישים בצורה הזו".
"ולפי דעתי זה רק פתיח. זה סוג של התחלה של הליך שיהיה יותר ממושך ויותר ארוך. הליך שבו, אולי, הנשיא ייתן לו חנינה בתנאים מסוימים. כך נתניהו מתכוון. נתניהו יודע שהמכתב הזה לא יספיק לחנינה".
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
אאאא
מדינה שפושטת רגל/הכל לא כשיר /בתי משפט לא. אמינים. /פרקליטות פושעת. /משטרה מכורה לפוליטיקה/ על כל אחד יש אבון ופשע נסחטים עי הפרקליטות כמו משפחות הפשע/ הסתדרות בסדר אחר גנבים...
מדינה שפושטת רגל/הכל לא כשיר /בתי משפט לא. אמינים. /פרקליטות פושעת. /משטרה מכורה לפוליטיקה/ על כל אחד יש אבון ופשע נסחטים עי הפרקליטות כמו משפחות הפשע/ הסתדרות בסדר אחר גנבים נוכלים ופושעים לרוב/ פוגשים נוכלים בכל מבט.המשך 13:46 01.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
המדינה צריכה לבקש חנינה מהנשיא, שישחרר אותה מהעונש של רה"מ.11:15 01.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
bjkg
כיתת יורים לחיסול אדולף ביבי ושותפיו הנגלים והנסתרים14:54 01.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אאאא
מדינה שפושטת רגל/הכל לא כשיר /בתי משפט לא. אמינים. /פרקליטות פושעת. /משטרה מכורה לפוליטיקה/ על כל אחד יש אבון ופשע נסחטים עי הפרקליטות כמו משפחות הפשע/ הסתדרות בסדר אחר גנבים...
מדינה שפושטת רגל/הכל לא כשיר /בתי משפט לא. אמינים. /פרקליטות פושעת. /משטרה מכורה לפוליטיקה/ על כל אחד יש אבון ופשע נסחטים עי הפרקליטות כמו משפחות הפשע/ הסתדרות בסדר אחר גנבים נוכלים ופושעים לרוב/ פוגשים נוכלים בכל מבט.המשך 13:46 01.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
המדינה צריכה לבקש חנינה מהנשיא, שישחרר אותה מהעונש של רה"מ.11:15 01.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר