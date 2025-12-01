עורך הדין הבכיר, ששי גז, מתייחס הבוקר לבקשת החנינה של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואומר כי המהלך שלו מעלה לא מעט סימני שאלה: "ככה לא מגישים חנינה"

עורך הדין הבכיר, ששי גז , מתייחס הבוקר לבקשת החנינה של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואומר כי המהלך שלו מעלה לא מעט סימני שאלה. בראיון לאתר 'מעריב' אמר גז: "ככה לא מגישים חנינה. אני מאלה שחושבים שצריך לגמור בינתיים את המשפט הזה, ואני חושב שגם תיק 4000 – הבסיס שלו נפל כבר מזמן. אבל מה שקרה עכשיו – זאת לא בקשת חנינה. מה הוא רוצה מבית הנשיא?".

גז ציין: "אני רוצה לסיים את המשפט. אני חושב שזה תיק שגרם להרבה טעויות במדינה. הרבה ממה שקרה במדינה זה בגלל התיק הזה. אבל אתה לא יכול לבקש חנינה ככה. חנינה לא מבקשים בצורה הזאת. אם אתה קורא את הבקשה, הוא בעצם מבקש חנינה למדינה – לא לעצמו. כאילו אומר: ‘אני לא זקוק לזה’. ככה מבקשים חנינה?".

"הוא לא מבקש חנינה לעצמו, הוא לא מודה בשום דבר, והוא ממשיך להאשים את כל המדינה בתיקים, להאשים את הפרקליטות. הוא אמר ‘לא היה כלום, אין כלום’, אמר שהוא מחכה שמונה שנים להעיד – ופתאום הכול משתנה. אי אפשר ככה להמשיך להאשים ולבקש חנינה. חנינה לא מגישים בצורה הזו".