ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תקף היום (שני) את הממשלה, לקראת הדיון הראשון על חוק הגיוס שיתקיים בוועדת חוץ וביטחון. בדבריו הבהיר כי החוק פוגע בציבור משרתי המילואים וטען כי החוק לא יעבור.
"אמש, אישרו חברי הממשלה בקבוצת וואטסאפ מאות אלפי צווי גיוס לאנשי מילואים שמתייצבים שוב ושוב להגנה על הבית וקורסים תחת הנטל, וזאת ללא מתנגד אחד מקרב השרים" אמר בנט. "היום, ממשלת ישראל החלה לקדם את החוק הכי אנטי-ציוני בתולדות המדינה. החוק הזה לא יעבור – עם ישראל ילחם למען המילואימניקים שנלחמו בשבילו במשך שנתיים".
"פעם אחר פעם הממשלה בוגדת בציבור המשרת" הוסיף. "בממשלה הבאה תהיה משוואה חדשה: מי שמשרת את המדינה – המדינה תשרת אותו".
בסיכום דבריו בנט הבהיר: "לא יהיו כאן שתי מדינות! נחבק את אחינו החרדים כל הדרך אל הבקו"ם, נחליף את מערכת החינוך המפלגתית במערכת חינוך חרדית ישראלית ונפעל לאפשר לחרדים תעסוקה ופרנסה בכבוד. רק כך ניצור שותפות מלאה למען מדינת ישראל".
מה דעתך בנושא?
4 תגובות
1 דיונים
אבי
פראיירים החרדים... מבנט מהשמאל והערבים הם היו מקבלים יותר09:20 01.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א.א
איזה קטע בדיוק כמוך אחרי שבגדת בימין מעל 5 פעמים החל מי ''למי אתם מאמינים'' לבן גביר או לאיילת שקד וזה כמובן היה לבן גביר וכלה בחתימה מול כל עם ישראל שהפרת תתבייש לך10:12 01.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מיואש למדי
נניח שבנט היה לא בסדר. נניח. אז מה? זה אומר שלביבי מותר להיות לא בסדר? איזה הגיון ילדותי יש לך.10:22 01.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אחלה
בנט צודק בכל מלה10:28 01.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
