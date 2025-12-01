טורקיה פעלה מאחורי הקלעים במבצע להשבת הדר גולדין, וניסתה למלט לחופשי את בנו של אחד מבכירי חמאס, שהסתתר במנהרה ברפיח

בנו של בכיר חמאס ראזי חאמד הוא אחד ממחבלי חמאס שהיו לכודים במנהרה בג'ניינה במזרח רפיח – ובכירים ישראלים כלל לא ידעו על כך במהלך המו"מ. כך נחשף הבוקר (שני) בכאן חדשות ברשת ב'.

אמש, דווח כי הוא נהרג כתוצאה מהמצור הישראלי על המנהרה.

על פי הדיווח, במסגרת מגעי המו"מ שהתקיימו בשבועות האחרונים, טורקיה ניסתה ללחוץ על חמאס שלא להשיב את הדר גולדין לישראל עד שלא ימצא פתרון למחבלים ב"כיס רפיח" בשטח הצהוב, והשתמשה בהיותו של אחד המחבלים בנו של בכיר חמאס כסוג של קלף מיקוח.

נזכיר כי המנהרה ברפיח ובה נצורים המחבלים, מעסיקה את צה"ל ואף את מקבלי ההחלטות בישראל, ואף עלתה לדיון השאלה האם לאפשר להם להיכנע או להשמיד את המנהרה על יושביה.

עוד באותו נושא המצוד ברפיח נמשך: 9 מחבלים נוספים אותרו ללא רוח חיים במנהרות 11:49 | חדשות סרוגים 2 0 😀 👏

נזכיר כי לפני כשבוע וחצי, 17 מחבלים ניסו לברוח החוצה. 11 חוסלו, ו-6 נעצרו והועברו לחקירת שב"כ. בחקירותיהם, סיפרו המחבלים על התנאים הקשים מתחת לאדמה: האוכל שכמעט נגמר, ושחלק מחבריהם בתוך המנהרות נהרגו כתוצאה מפעילות הנדסית של צה"ל שנועדה לפרוץ לתוך המנהרות.