פיקוד העורף יקיים הבוקר בדיקת צופרים יזומה בעוטף עזה. אם תישמע אזעקה נוספת – מדובר בהתרעת אמת, והיא תלווה בהתראה באפליקציה ובאמצעים נוספים

פיקוד העורף יקיים היום (שני) בדיקת צופרים יזומה ביישובי עוטף עזה. בשעה 9:05 תופעל אזעקה בעין השלושה, בשעה 10:05 בצוחר ובאוהד, בשעה 11:05 במבטחים, עמיעוז וישע וב-13:05 ביישוב אבשלום.

בפיקוד העורף מבהירים כי אם תישמע אזעקה נוספת לאחר מכן – מדובר באזעקת אמת. במצב כזה תופעל גם התרעה ביישומון פיקוד העורף ובאמצעי התרעה נוספים.

תושבים המעוניינים במידע נוסף יכולים לפנות למוקד פיקוד העורף בטלפון 104, באמצעות הודעת וואטסאפ למספר 052-9104104, או להיכנס לפורטל הלאומי בכתובת oref.org.il וברשתות החברתיות של פיקוד העורף.