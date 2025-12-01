פיקוד העורף יקיים היום (שני) בדיקת צופרים יזומה ביישובי עוטף עזה. בשעה 9:05 תופעל אזעקה בעין השלושה, בשעה 10:05 בצוחר ובאוהד, בשעה 11:05 במבטחים, עמיעוז וישע וב-13:05 ביישוב אבשלום.
בפיקוד העורף מבהירים כי אם תישמע אזעקה נוספת לאחר מכן – מדובר באזעקת אמת. במצב כזה תופעל גם התרעה ביישומון פיקוד העורף ובאמצעי התרעה נוספים.
תושבים המעוניינים במידע נוסף יכולים לפנות למוקד פיקוד העורף בטלפון 104, באמצעות הודעת וואטסאפ למספר 052-9104104, או להיכנס לפורטל הלאומי בכתובת oref.org.il וברשתות החברתיות של פיקוד העורף.
