המשך חקירתו של ראש להב 433 מני בנימין במח"ש – ממשיכה לעורר גלים. אילה חסון התייחסה לפרטים שדלפו מהתנהלות החקירה ואמרה כי הם "מעוררים חלחלה"

העיתונאית אילה חסון התייחסה היום (שני) לדיווחים על מה ארע אמש במשרדי מח"ש, בהם נחקר ראש להב 433 מני בנימין.

חסון כתבה: "אירועי אמש במח״ש מול ניצב מני בנימין מעוררים חלחלה. לפי גרסת עורך דינו חוקר הרים עליו יד. במח״ש מכחישים. נשאלת השאלה למה לא זימנו את בנימין ימים ארוכים לחקירה ודווקא אתמול כשאמור לחזור לתפקידו הוא מוזמן למח״ש?

והאם יש קשר לכך שגרסת בנימין לטרפוד שלו כמפקד להב 433 מניהול חקירת הפצ״רית, התפרסמה. מה יהיה?"

נזכיר כי המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) הודיעה הלילה כי בתום חקירה נוספת שנערכה לראש להב 433, ניצב מני בנימין, הוא שוחרר בתנאים מגבילים – הכוללים איסור יצירת קשר עם המעורבים השונים וחתימה על ערבות עצמית להבטחת התנאי הזה. עם זאת, עורך דינו של בנימין טען כי מח"ש עיכבה את בנימין במשטרה במשך שעות ארוכות אחרי החקירה שלו – אחרי שסירב לחתום על תנאי השחרור.