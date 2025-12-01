העיתונאית אילה חסון התייחסה היום (שני) לדיווחים על מה ארע אמש במשרדי מח"ש, בהם נחקר ראש להב 433 מני בנימין.
חסון כתבה: "אירועי אמש במח״ש מול ניצב מני בנימין מעוררים חלחלה. לפי גרסת עורך דינו חוקר הרים עליו יד. במח״ש מכחישים. נשאלת השאלה למה לא זימנו את בנימין ימים ארוכים לחקירה ודווקא אתמול כשאמור לחזור לתפקידו הוא מוזמן למח״ש?
והאם יש קשר לכך שגרסת בנימין לטרפוד שלו כמפקד להב 433 מניהול חקירת הפצ״רית, התפרסמה. מה יהיה?"
נזכיר כי המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) הודיעה הלילה כי בתום חקירה נוספת שנערכה לראש להב 433, ניצב מני בנימין, הוא שוחרר בתנאים מגבילים – הכוללים איסור יצירת קשר עם המעורבים השונים וחתימה על ערבות עצמית להבטחת התנאי הזה. עם זאת, עורך דינו של בנימין טען כי מח"ש עיכבה את בנימין במשטרה במשך שעות ארוכות אחרי החקירה שלו – אחרי שסירב לחתום על תנאי השחרור.
מעורר חלחלה זו ממשלה שאחראית לאלפי חללים , עשרות אלפי פצועים ומסרבת להקים וועדת חקירה... מעורר חלחלה זה ראש ממשלה ש"רוצה" להוכיח את "חפותו" בבית המשפט כבר 8 שנים , אבל עוד יותר רוצה חנינה בלי להודות שאשמה ... מעורר חלחלה זה שמאיתנו דורשים מאות ימי מילואים , לצבא חסרים כ 12000 חילים ... והממשלה מנסה להעביר חוק פטור לזבל החרדי ... מעורר חלחלה זה ממשלה עם עבריינים מורשעים כשרים , ח"כים עם חקירות , שמנסה לקעקע את כל מוסדות השלטון ... מעורר חלחלה שזה שישראל הפכה למדינה מבודדת , שיותר ויותר נתפשת כארגון פשע עם צבא , משטרה ומדינה ... מעורר חלחלה זה שרוב התקשרת מהדהדת את דף המסרים של מלאך המוות ... מעורר חלחלה זו התובנה שישראל לא תיהיה כאן בעוד 25 שנה ...
מנדלוריאן
בתגובה ל: מעורר חלחלה זו ממשלה שאחראית לאלפי חללים , עשרות אלפי פצועים ומסרבת להקים וועדת חקירה... מעורר חלחלה זה ראש ממשלה ש"רוצה" להוכיח את "חפותו" בבית המשפט כבר 8 שנים , אבל עוד יותר רוצה חנינה בלי להודות שאשמה ... מעורר חלחלה זה שמאיתנו דורשים מאות ימי מילואים , לצבא חסרים כ 12000 חילים ... והממשלה מנסה להעביר חוק פטור לזבל החרדי ... מעורר חלחלה זה ממשלה עם עבריינים מורשעים כשרים , ח"כים עם חקירות , שמנסה לקעקע את כל מוסדות השלטון ... מעורר חלחלה שזה שישראל הפכה למדינה מבודדת , שיותר ויותר נתפשת כארגון פשע עם צבא , משטרה ומדינה ... מעורר חלחלה זה שרוב התקשרת מהדהדת את דף המסרים של מלאך המוות ... מעורר חלחלה זו התובנה שישראל לא תיהיה כאן בעוד 25 שנה ...
הלוואי שלא תהיה כי לזבל כמוך לא מגיע מדינה08:34 01.12.2025
מאיר
בתגובה ל: מנדלוריאן
לפני שאתה מגיב ותוקף את איילה חסון חובה עליך לשתוף את הפה שלך עם ג׳׳רקן של אקונומיקה . אם יש עיתונאית ישרה ואמיצה בארצנו הקטנה היא היחידה שקוראים לה איילה חסון. איילה אני מאחל לך בריאות והצלחה עד 120 המשיכי בעבודתך הנאמנה09:04 01.12.2025
משעמם
כשהיא מפיצה פייק על אנשים זה לא מעורר חלחלה. כשהיא תוספת צד כבר ברור שיש קשר לפוליטיקה כאן .14:28 01.12.2025
