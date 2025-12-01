4 בני אדם נפצעו בתאונה שהתרחשה בין שני רכבים בכביש 465 בבנימין, בהם שניים במצב קשה עם חבלה רב מערכתית, אחד בינוני, ואחד קל. צוותי מד"א וצה"ל פינו אותם לבית החולים

4 בני אדם נפצעו בתאונה שהתרחשה הבוקר (שני) בין שני רכבים בכביש 465 סמוך לעאבוד שבבנימין. חובשים ופראמדיקים של מד"א בשיתוף כוח רפואה של צה"ל העניקו לפצועים טיפול רפואי ראשוני בזירה, ולאחר מכן פינו אותם לבית החולים שיבא בתל השומר.

לפי הודעת מד"א, שניים מהפצועים – גבר ואישה כבני 30 – במצב קשה, כשהם סובלים מחבלה רב מערכתית. גבר נוסף כבן 30 נפצע באורח בינוני, עם חבלות בראש ובגפיים, ופצוע נוסף במצב קל.

פראמדיק מד"א תומר גוסמן וחובש רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א משה מילר, סיפרו כי "מדובר בתאונת דרכים קשה. הרכבים היו בשול הכביש עם פגיעות פח קשות בחלקם הקדמי. ראינו גבר ואישה כשהם סובלים מחבלה רב מערכתית ו-2 פצועים נוספים במצב בינוני וקל. בשיתוף כוח רפואה של צה"ל הענקנו לפצועים טיפול רפואי שכלל חבישות ומתן תרופות לשיכוך הכאבים ופינינו אותם בניידות טיפול נמרץ לבית החולים".