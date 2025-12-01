שיבושים נרשמים בתנועת הרכבות באזור נתניה והרצליה, זאת בשל תקלה במערכת החשמול. ברכבת ישראל הבהירו כי "צוותי הרכבת פועלים לתיקון התקלה והחזרת התנועה לסדרה"

בוקר שני ברציפות: רכבת ישראל הודיעה הבוקר (שני) כי שיבושים נרשמים בתנועת הרכבות באזור גוש דן, זאת בשל תקלה במערכת החשמול. בשלב זה לא נאמר מתי צפוי פתרון לתקלה, כשהובהר כי השיבושים יימשכו עד לתיקונה.

"בשל תקלה במערכת החשמול הרכבתית ועד לתיקונה, חלים השינויים הבאים בתנועת הרכבות באיזור נתניה והרצליה: רכבות בקו רחובות-נתניה מופעלות בין תחנות רחובות והרצליה בלבד. רכבות בקו בית שמש-נתניה מופעלות בין תחנות בית שמש ות"א סבידור מרכז בלבד" נמסר. "ניתן לבצע החלפת רכבות ולהמשך לכל יעדי הנסיעה".

עוד הובהר כי "צוותי הרכבת פועלים לתיקון התקלה והחזרת התנועה לסדרה. אנו מתנצלים על אי הנוחות".

כזכור, אמש נרשמו שיבושים בתנועת הרכבות באזור המרכז, אחרי שאדם נכנס לשטח המסילה סמוך לתחנת תל אביב ההגנה ונפגע מרכבת חולפת – כשמותו נקבע זמן קצר לאחר מכן. בעקבות האירוע, תנועת הרכבות הופסקה באופן זמני בקווים המחברים בין תל אביב לירושלים, נתב"ג ולוד.