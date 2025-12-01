בוקר שני ברציפות: רכבת ישראל הודיעה הבוקר (שני) כי שיבושים נרשמים בתנועת הרכבות באזור גוש דן, זאת בשל תקלה במערכת החשמול. בשלב זה לא נאמר מתי צפוי פתרון לתקלה, כשהובהר כי השיבושים יימשכו עד לתיקונה.
"בשל תקלה במערכת החשמול הרכבתית ועד לתיקונה, חלים השינויים הבאים בתנועת הרכבות באיזור נתניה והרצליה: רכבות בקו רחובות-נתניה מופעלות בין תחנות רחובות והרצליה בלבד. רכבות בקו בית שמש-נתניה מופעלות בין תחנות בית שמש ות"א סבידור מרכז בלבד" נמסר. "ניתן לבצע החלפת רכבות ולהמשך לכל יעדי הנסיעה".
עוד הובהר כי "צוותי הרכבת פועלים לתיקון התקלה והחזרת התנועה לסדרה. אנו מתנצלים על אי הנוחות".
כזכור, אמש נרשמו שיבושים בתנועת הרכבות באזור המרכז, אחרי שאדם נכנס לשטח המסילה סמוך לתחנת תל אביב ההגנה ונפגע מרכבת חולפת – כשמותו נקבע זמן קצר לאחר מכן. בעקבות האירוע, תנועת הרכבות הופסקה באופן זמני בקווים המחברים בין תל אביב לירושלים, נתב"ג ולוד.
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
המתחנן
ניסיתי להתקשר ללשכת השרה לא עונים. משהו יודעצאם החליפו את המספר 666300611:16 01.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
המתחנן
ניסיתי להתקשר ללשכת השרה לא עונים. משהו יודעצאם החליפו את המספר 666300611:16 01.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר