איראן שיגרה הלילה מספר טילים בליסטיים לעבר מטרות כורדיות מעבר לגבול, כחלק מגל תקיפות מתמשך.

בלילה נוסף של פעילות אינטנסיבית במזרח המדינה, איראן שיגרה מספר טילים בליסטיים. על פי הערכות, ככל הנראה מדובר בפעילות התקפית של איראן כנגד מה שהם מגדירים כ"ארגוני טרור כורדיים", אשר אותה אירן אף מסתירה כ"תרגיל צבאי".

לפי מקורות אזוריים, השיגורים התרחשו בשעות האחרונות, וכללו מערכות טילים לטווח בינוני שהופעלו מתוך מחוזות במרכז איראן. מוקדי הפגיעה המדויקים טרם פורסמו, אך ישנם דיווחים על פגיעות בשטחים הרריים במזרח איראן.

בכירי ביטחון באזור מציינים כי מדובר בחלק מגל תקיפות רחב יותר שמבצעת איראן בשבועות האחרונים, במטרה לבלום את מה שהם מתארים כ-"פעילות בדלנית כורדית".

איראן מסתירה את הפעילות הצבאית כחלק ממה שהם מגדירים כתרגיל של חיל האוויר במזרח המדינה.

גורמים כורדיים טוענים כי מדובר בפעולה פוליטית שנועדה להפגין עוצמה פנימית, זאת לאחר המכות שספג המשטר במלחמה עם ישראל, והצניחה בתמיכה באייתולות בעקבות משבר המים חסר התקדים.