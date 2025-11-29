גל מחאות חדש פרץ במחוז פארס באיראן, כשאלפים יצאו לרחובות בקיר וקרזין. סרטונים מציגים עימותים עם כוחות הביטחון.

גל מחאות חדש פורץ באיראן, והפעם במרכזו מחוז פארס. על פי דיווחים מקומיים, אלפי תושבים באזור פתחו במחאה חריפה נגד המשטר, במה שהוגדר כמפגן ההתנגדות הגדול ביותר במחוז מאז המלחמה עם ישראל.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . תקיפת אנשי שלטון באיראן, ללא קרדיט.

בסרטונים המתפרסמים ברשתות החברתיות נראים מפגינים חוסמים כבישים, מציתים צמיגים וקוראים קריאות נגד ראשי הממשל בטהראן. חלק מהתיעודים כוללים עימותים עם כוחות הביטחון.

הסרטונים שנחשפים ומעוררים הדים ברחבי איראן מציגים השלכת אבנים כנגד נציגי שלטון, מחאות נרחבות והתנגשות בכוחות ביטחון, אשר בשלב זה מגיבים בירי גז מדמיע ובאמצעים לפיזור הפגנות.

עוד באותו נושא בישראל מברכים: אוסטרליה הגדירה את משמרות המהפכה כארגון טרור 17:34 | חדשות סרוגים 1 1 👏

המשטר, מנגד, טרם פרסם התייחסות רשמית למתרחש, אך כוחות ביטחון הועברו לאזור במטרה להשיב את הסדר.

על פי הדיווחים, מדובר בגל המחאות הגדול והמשמעותי ביותר באיראן, מאז המלחמה כנגד ישראל.