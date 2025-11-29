החזית בין ארצות הברית ודרום אמריקה ממשיכה להתקדם, טראמפ עשה צעד נוסף לעבר מלחמה והכריז על ונצואלה כ-"שטח צבאי סגור", על פי הערכות כחלק מהכנות אחרונות לפעולה צבאית

החזית של ארצות הברית נגד דרום אמריקה מתחממת משמעותית, כאשר בשעות האחרונות הנשיא טראמפ מבצע את הצעד האחרון, במה שמתארים רבים כהכנות לפעולה צבאית רחבה נגד השלטון הדיקטטורי בונצואלה.

הנשיא דונלד טראמפ הכריז רשמית על המדינה כ"שטח צבאי סגור", והודיע על איסור מוחלט לכלי טיס וכלי שיט מכל סוג להתקרב לאזור, ההכרזה פורסמה על ידי הנשיא באופן אישי ברשתות החברתיות, ומגיעה אחרי חודשים של התחממות בחזית הקריביים.

לאורך חודשים ארוכים, מרחיב צבא ארצות הברית את פריסת כוחותיו בדרום אמריקה, כאשר על פי ההערכות, כ-30 אחוזים מהכוח הימי של ארצות הברית נמצא כעת על גבולותיה של ונצואלה, תחת שלטון מאדורו.

עוד באותו נושא המלחמה תסתיים? אוקראינה קרובה להסכים לתוכנית טראמפ 15:47 | יאיר אמר 0 0 😀 👏

טראמפ מאשים את שלטון מאדורו בהיותו "נרקו-דיקטטור" ו-"נרקו-טרוריסט". בעצם הפיכת ונצואלה למדינת הפצת סמים, אשר עושה בהם שימוש לפגיעה באזרחים אמריקאים. כעת לאחר תקיפות של סירות הברחה, פעולות חשאיות ומופעי כוח בשמי המדינה, נראה כי טראמפ מכין את הקרקע למלחמה האמיתית.