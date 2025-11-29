הטלוויזיה הממלכתית של המשטר האיראני חשפה תיעודים בלעדיים של מתקפת הפתיחה הישראלית בליל מבצע "עם כלביא", בצילומים הנדירים נראות פגיעות על המטרות הראשונות של ישראל במלחמה

הטלוויזיה האיראנית חשפה אמש לראשונה, תיעודים חסרי תקדים של התקיפות האוויריות שהיו חלק ממכת הפתיחה של ישראל במבצע "עם כלביא", שמוכר גם בעולם כ"מלחמת 12 הימים".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . תקיפת תחנת מכ"ם במזרח איראן, צילום: ללא קרדיט.

בתיעוד הראשון שפורסם ניתן לצפות באחת התקיפות הראשונות של ישראל, תקיפה ישירה על מכ"ם ומערכת הגנה אווירית מסוג "נ'אגם" אשר הופצצה מהאוויר עם תחילת המבצע, בסרטון ניתן לראות את השמדתה המוחלטת וההפתעה בה נתפסו הכוחות האיראניים.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . תקיפת מפקדת הגנה אווירית, ללא קרדיט.

בסרטון נוסף, ניתן לראות פגיעה ישראלית ישירה על מפקדת הגנה אווירית של משמרות המהפכה, בתיעוד ניתן לראות את הגעת הטיל מהאוויר אל המפקדה, ובתיעוד לראות את הפגיעה והפיצוץ בתוך המפקדה, אשר שימשה את הכוחות האיראניים כנגד חיל האוויר הישראלי.

התיעודים פורסמו כחלק מכתבה של הטלוויזיה הממלכתית של המשטר האיראני, במסגרת כתבה שפעלה לקבע את איראן כמנצחת במלחמה, לפחות בפני אזרחיה. במסגרת הכתבה אף רואיינו מפקדי הגנה אווירית איראניים, אשר טענו כי הופלו "196 כלי טיס ישראלים" במסגרת הלחימה.