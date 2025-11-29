בבירת המדינה האירית החליטו למחוק את שם הפארק הקרוי על שם הנשיא השישי חיים הרצוג ולהחליפו בשם "פלסטין החופשית"

עיריית דבלין, בירת אירלנד, החליטה למחוק את שמו של הפארק הקרוי על שם הנשיא השישי חיים הרצוג ז״ל ולשנותו ל״פלסטין החופשית״.

מבית הנשיא הרצוג נמסר: "אנו עוקבים בדאגה אחר הדיווחים מאירלנד, בנוגע לכוונה לפגוע במורשתו של הנשיא השישי של מדינת ישראל, חיים הרצוג ז״ל, ובסמלים המבטאים את הקשר ההיסטורי בין הציבור האירי לבין העם היהודי."

"מעבר להיותו של חיים הרצוג ז״ל מנהיג ישראלי, הוא היה מגיבורי המערכה לשחרור אירופה מהנאצים, ואישיות שהקדישה את חייה לביסוס ערכי החירות, הסובלנות והחתירה לשלום. אביו, הרב אייזיק הרצוג כיהן כרב הראשי הראשון של אירלנד החופשית, והשאיר חותם משמעותי בחיי האומה האירית."

"קריאת הפארק על שמו לפני כשלושה עשורים ביטאה את ההוקרה למורשתו ואת הידידות העמוקה בין העם האירי לעם היהודי, שלצערנו התקלקלה בשנים האחרונות."

"מחיקת שמו של הרצוג ז״ל, אם אכן תתממש, תהיה צעד מצער ומביש. אנו מצפים שמורשתו של מי שעמד בחזית המאבק באנטישמיות ובעריצות תזכה לכבוד הראוי גם כיום."