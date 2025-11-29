מעל 6,000 מטוסי איירבוס בעולם נדרשים לעדכון תוכנה. בחברות התעופה נערכים לשיבושי ענק בטיסות ועיכובים בהמראות

יותר מ־6,000 מטוסי איירבוס מדגם A320, מהדגמים הנפוצים ביותר בעולם, נדרשים לעדכון תוכנה מיידי.

הדרישה לעדכון – לאחר שהתברר כי חשיפה חזקה לקרינת שמש עלולה לגרום לשיבושים בנתונים חיוניים למערכת בקרת הטיסה.

רשויות התעופה באירופה הורו לבצע את העדכון בהקדם האפשרי, ועד שהוא יושלם, בחברות תעופה ברחבי העולם נערכים לשיבושים ועיכובים בלוחות ההמראה.

העדכון, שאמור להימשך כשעתיים לכל מטוס, צפוי ליצור לחץ משמעותי במערכי התחזוקה ולגרום לעיכובים בטיסות כבר בימים הקרובים.

בחברת ארקיע אישרו כי הם נמצאים בקשר ישיר עם איירבוס ומיישמים את ההנחיות שקיבלו. לדבריהם, ״לוח הטיסות של החברה פועל כסדרו וללא שינוי״.