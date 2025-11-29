מזג אוויר בשבוע הקרוב יהיה הפכפך. הוא יחל בגשם, רוחות וסופות רעמים. מיום שני – יחול שינוי חד ויהיה חם מהרגיל לעונה.
יום ראשון: מעונן חלקית. גשמים מקומיים יחלו לרדת בצפון הארץ ובמרכזה. בצפון הארץ יתכנו סופות רעמים בודדות עד לשעות הצהרים. תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. ינשבו רוחות ערות, בעיקר לאורך מישור החוף.
יום שני: מעונן חלקית. במהלך הבוקר ירד גשם מקומי ברובו קל. במהלך היום הגשם יפסק. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות.
יום שלישי: מעונן חלקית עד בהיר, לא יחול שינוי ממש בטמפרטורות. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף.
