ראש הממשלה עדכן את משפחתו של לוחם היס"מ רני גואילי הי"ד, החלל החטוף האחרון ששוהה בידיהם של מחבלי חמאס במאמצים שמבצעת ישראל להשבתו לקבר ישראל

ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח אתמול (שישי) עם משפחתו של החטוף-חלל רס״ל רני גואילי ז״ל, לוחם היס״מ גיבור החיל שנפל בקרב על הגנת קיבוץ עלומים ונחטף לרצועת עזה ב-7 באוקטובר 2023.

רני הוא החטוף-חלל הישראלי היחיד שמוחזק עדיין בידי ארגוני הטרור בעזה. ראש הממשלה מסר להוריו טליק ואיציק פרטים על המאמצים שמבצעת ישראל להשבתו ועל נחישותו להביאו לקבר ישראל.

ראש הממשלה הביע את הערכתו העמוקה למשפחת גואילי על עמידתה הממלכתית, הערכית והגאה ואמר כי גבורתו ונפילתו של רני בקרב מעלים בו, ברעייתו ובעם ישראל כולו כאב, השתאות וגאווה אין קץ.

משפחת גואילי מסרה את הערכתה לצה״ל, לכוחות הביטחון, למערך השו״נ ולראש הממשלה על הנחישות להשבת כל החטופים והביעו תקווה כי רני בנם יושב במהרה.

מאוחר יותר, שוחח ראש הממשלה עם שגריר תאילנד בישראל, בוניאריט וויצ׳יאנפאן ועדכן אותו במאמצים להשבתו של החטוף-חלל סותדיסאק רינתלאק ז״ל, אזרח תאילנד המוחזק אף הוא בידי ארגוני הטרור בעזה.

ראש הממשלה מסר כי ממשלת ישראל, מערך השו״נ וכוחות הביטחון עושים מאמצים רבים להשבתו וכי תימשך תמיד תמיכת מדינת ישראל במשפחות החטופים והשבים אזרחי תאילנד.

במהלך השיחות, שהתקיימו בהשתתפות מתאם השו״ן, תא״ל (במיל׳) גל הירש, ראש הממשלה שב והדגיש כי מדינת ישראל מחויבת להחזיר את כל החטופים, עד האחרון שבהם.