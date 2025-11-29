קאסם התייחס בנאומו לחיסול רמטכ"ל הארגון ואיים על ישראל: "אנחנו נקבע את עיתוי התגובה לכך". לאנשי הארגון אמר: "אל תפרשו את המשפט הזה. תנו לישראלים להבין"

מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם התייחס בנאום שנשא אמש (שישי) לחיסולו של רמטכ"ל הארגון עלי טבטבאי: " "זו תקיפה בוטה ופשע מובהק, זכותנו להגיב ואנחנו נקבע את העיתוי לכך".

עוד אמר קאסם: "מטרת החיסול הייתה לפגוע במורל כי כאשר מחסלים את הדמות הבכירה ביותר בשורה הראשונה של העוסקים בלחימה, בבניין הכוח ובהכנת המערכה מול האויב הישראלי – הדבר יוצר בלבול מסוים, לפי הערכת ישראל. פגיעה במורל יכולה גם להשפיע על הארגון, על ההנהגה, ועל חלוקת המשימות. זו אבידה גדולה, אבל עבורו זה גם רווח גדול כי מות הקדושים היה משאת נפשו".

קאסם פנה לאנשי הארגון והתייחס לאיום שנתן: "אל תנסו מחר לפרש את המשפט הזה. תשאירו אותו כמו שהוא. תחזרו עליו כמו שהוא ותנו לאויב הישראלי ולמי שעומד לצידו להבין אותו איך שהם רוצים להבין".

"אנחנו רואים שבכל תקופה מתחדש הכוח, מתבססת היכולת, ומתבצעת החלפה של דמויות. מטרת ההתנקשות לא הושגה ולא תושג. אני אומר לאויב הישראלי – אנחנו נמשיך בדרך. יש לו אחים רבים ובעזרת האל, הכול יתנהל כרגיל ובאופן טבעי". אמר קאסם.