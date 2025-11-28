המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) התחילה לחקור את הלוחמים שירו בשני מחבלים בג'נין לאחר שיצאו מהבניין ובזמן שהרימו ידיים

המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) התחילה לחקור את הלוחמים שירו אמש (חמישי) בשני מחבלים בג'נין לאחר שיצאו מהבניין ובזמן שהרימו ידיים. הלוחמים נחקרים בשעה זו, כך על פי הדיווח של לירן תמרי, כתב המשטרה של YNET.

כזכור בצה"ל החלו בחקירה של תקרית שהתרחשה בג'נין, זאת לאחר שפורסם ברשתות הפלסטיניות תיעוד בהם נראה כי שני מבוקשים יצאו בידיים מורמות מבניין ונכנעו – ולמרות זאת הם נורו למוות מטווח קצר.

לפי הודעת דובר צה"ל, "במהלך פעילות של כוחות מג״ב וצה״ל בעיר ג׳נין שבמרחב חטיבת מנשה, פעלו הכוחות למעצר מבוקשים שביצעו פעולות טרור ובהם השלכת מטענים וביצוע ירי לעבר כוחות הביטחון. המבוקשים השתייכו להתארגנות הטרור בג׳נין".