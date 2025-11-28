ראש המל"ל לשעבר צחי הנגבי תוקף היום (שישי) את חוק הגיוס של ח"כ בועז ביסמוט שפורסם אתמול: "החוק המוצע כפי שפורסם לא מקדם יעד זה, מכשיר השתמטות ומסכן את עתיד המדינה".
דבריו המלאים: "בשבוע הבא תדון הכנסת בחוק הגיוס. באופן סמלי, בדיוק בשבוע הזה לפני 51 שנים התחלתי טירונות. שאפתי להעלות את הפרופיל הרפואי שלי ולהיות לוחם בצנחנים. משאלתי התגשמה. מאז, ארבעת בניי שירתו בצה"ל שירות משמעותי. שלושה מהם לחמו בעזה, אחד ב'צוק איתן' ושניים ב'חרבות ברזל'".
"חמישה עשורים חלפו, והנטל עדיין נופל על כתפי מעטים יחסית. צה״ל זקוק לתוספת של אלפי לוחמים, ודאי לנוכח המלחמה האחרונה ומשמעויותיה. החוק המוצע כפי שפורסם לא מקדם יעד זה, מכשיר השתמטות ומסכן את עתיד המדינה.
"התורה שמרה על ישראל לאורך הדורות, ולימוד תורה הוא ערך יקר לעם ישראל. חובה לשלב אותו עם הערך של הגנה על המדינה ואזרחיה. שנים רבות בקבינט, בוועדת חוץ וביטחון ובמל"ל לימדו אותי שצה״ל יודע לשלב את שני הערכים הללו בהצלחה. כעת על הממשלה והכנסת להבטיח זאת ללא עיכובים נוספים".
לא רק חצי הנגבי מתנגד: ביהדות התורה לא יתמכו בחוק
אמש לאחר חודשים ארוכים של דיונים ומשא ומתן, כאשר פרטי החוק אינם ידועים, הצעת ח"כ בועז ביסמוט לחוק הגיוס הונחה על שולחן ועדת החוץ והביטחון בראשותו. הדיונים בחוק יתחילו כבר בשבוע הבא.
לפי הצעתו, יעדי הגיוס הם: בשנת הגיוס הראשונה: לא יפחת מ-8,160. בשנת הגיוס השנייה: לא יפחת מ-6,840. שנת הגיוס השלישית: לא יפחת מ-7,920. שנת הגיוס הרביעית: לא יפחת מ-8,500. שנת הגיוס החמישית: לא יפחת מ-50% ממחזור הגיוס השנתי של בוגרי מוסדות החינוך החרדיים. גיל הפטור שלאחריו ניתן יהיה לקבל פטור משירות ללא צורך להישאר בישיבה יהיה גיל 26.
לאחר מכן יו"ר יהדות התורה, ח"כ יצחק גולדקנופף מסר בתגובה "עמדת מועצת גדולי התורה כפי שנמסרה לנו היא שיש לפעול למתווה שישמור על עולם התורה, ללא כל סנקציות כלפי לומדי התורה. טיוטת ההצעה שהונחה הערב תוצג בפני מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א להכרעתם, ועל פיהם בלבד נפעל".
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
ישראל
נזרק ע"י ביבי וצריך להתנקם. בקרוב נראה אותו במפלגה אחרת . כבר היה בקדימה ז"ל.14:58 28.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר