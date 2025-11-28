ראש המל"ל לשעבר צחי הנגבי תוקף את חוק הגיוס שפורסם אתמול: "החוק המוצע כפי שפורסם לא מקדם יעד זה, מכשיר השתמטות ומסכן את עתיד המדינה"

ראש המל"ל לשעבר צחי הנגבי תוקף היום (שישי) את חוק הגיוס של ח"כ בועז ביסמוט שפורסם אתמול: "החוק המוצע כפי שפורסם לא מקדם יעד זה, מכשיר השתמטות ומסכן את עתיד המדינה".

דבריו המלאים: "בשבוע הבא תדון הכנסת בחוק הגיוס. באופן סמלי, בדיוק בשבוע הזה לפני 51 שנים התחלתי טירונות. שאפתי להעלות את הפרופיל הרפואי שלי ולהיות לוחם בצנחנים. משאלתי התגשמה. מאז, ארבעת בניי שירתו בצה"ל שירות משמעותי. שלושה מהם לחמו בעזה, אחד ב'צוק איתן' ושניים ב'חרבות ברזל'".

"חמישה עשורים חלפו, והנטל עדיין נופל על כתפי מעטים יחסית. צה״ל זקוק לתוספת של אלפי לוחמים, ודאי לנוכח המלחמה האחרונה ומשמעויותיה. החוק המוצע כפי שפורסם לא מקדם יעד זה, מכשיר השתמטות ומסכן את עתיד המדינה.

"התורה שמרה על ישראל לאורך הדורות, ולימוד תורה הוא ערך יקר לעם ישראל. חובה לשלב אותו עם הערך של הגנה על המדינה ואזרחיה. שנים רבות בקבינט, בוועדת חוץ וביטחון ובמל"ל לימדו אותי שצה״ל יודע לשלב את שני הערכים הללו בהצלחה. כעת על הממשלה והכנסת להבטיח זאת ללא עיכובים נוספים".

לא רק חצי הנגבי מתנגד: ביהדות התורה לא יתמכו בחוק

אמש לאחר חודשים ארוכים של דיונים ומשא ומתן, כאשר פרטי החוק אינם ידועים, הצעת ח"כ בועז ביסמוט לחוק הגיוס הונחה על שולחן ועדת החוץ והביטחון בראשותו. הדיונים בחוק יתחילו כבר בשבוע הבא.