קרב פנים אל פנים ומעצרים תחת אש: כוחות אוגדה 210 עצרו 3 מחבלים מארגון 'הג'מעה האיסלאמית' בדרום סוריה. צפו בתיעוד מההיתקלות בה נפצעו 6 לוחמים

ההיתקלות בסוריה: הלילה (בין חמישי לשישי) כוחות אוגדה 210, עצרו שלושה מחבלים מארגון 'הטרור הג'מעה האיסלאמית' בדרום סוריה. צה"ל מפרסם תיעוד דרמטי מהאירוע בו נפצעו שישה לוחמים.

מצה"ל נמסר: "במהלך המבצע הכוחות ניהלו קרב בהיתקלות פנים אל פנים עם מחבלים. במהלך הקרב נפצעו שלושה לוחמים באורח קשה ושלושה לוחמים באורחים שונים. הכוחות השלימו את הפעילות במרחב. מספר מחבלים חוסלו, והחשודים נעצרו".

כזכור הבוקר פורסם על ההיתקלות בסוריה כי שישה לוחמי מילואים נפצעו במהלך פעילות מבצעית הלילה בכפר בית ג'ן שבדרום סוריה, לאחר חילופי אש עם מחבלים המשתייכים לארגון הג'מעה האיסלאמית. מצבו של שלושה מהם הוגדר קשה, אחד נוסף נפצע בינוני ושניים נפצעו קל.

לפי הודעת צה"ל, המחבלים פעלו מתוך הכפר בית ג'ן – הממוקם למרגלות החרמון, כ־11 ק"מ מגבול ישראל וכ־40 ק"מ מדמשק – ועסקו בקידום תשתיות טרור המכוונות נגד אזרחי ישראל.

במהלך הפעילות עצרו הכוחות שני מחבלים בבתיהם. עם יציאת הלוחמים מהמבנה נפתח ירי מכמה מוקדים ברחבי הכפר, כולל ירי ישיר לעבר אחד מההאמרים של הכוח. הכוחות הגיבו בירי, ובמקביל הוזנקו לאזור מטוסי קרב, מסוקי קרב וכלי טיס בלתי מאוישים שתקפו מטרות טרור מוגדרות מראש. מספר מחבלים שירו לעבר הכוחות חוסלו. ההאמר שספג את האש נתקע בשטח, והלוחמים נדרשו לנטוש אותו בתוך הכפר. בהמשך, צה"ל תקף מן האוויר את הרכב הפגוע.