חטיבת שומרון חיסלה השבוע את המחבל שרצח שני לוחמים בכניסה לשכם ואת המחבל שירה לעבר לוחם מילואים, מח"ט שומרון מסר לסרוגים: "נגיע לכל מחבל"

כוחות חטיבת שומרון ביצעו השבוע שתי סגירות מעגל משמעותיות: המחבל שביצע את פיגוע הדריסה במוצב 6 שבכניסה לעיר, בו נפלו שני לוחמים, ובפעילות חוסל המחבל שירה בשבוע שעבר לעבר לוחם מילואים. מח"ט שומרון מסר לסרוגים: "הסיכולים השבוע מעבירים מסר חד לכל מחבל – נגיע אליהם. לחלק זה ייקח זמן, לחלק פחות, אבל נגיע".

במהלך השבוע לוחמי החטיבה, עצרו 18 מבוקשים, ואיתרו והחרימו 5 אקדחים, לצד תחמושת רבה, ועוד שני נשקים מסוג ׳M16׳. בנוסף, כחלק מהמבצע בצפון השומרון, לוחמי החטיבה פעלו השבוע במטרה למנוע ולעצור מעבר של כל גורם עוין ממרחב מחומש הכפרים למרחב שכם. במסגרת המבצע הכוחות פעלו בכפרים עסירה שמאלייה, יאציד וטלוזה, לצד פעילויות במרחב הצפון-מזרחי של העיר שכם.

מח״ט שומרון, אלוף-משנה אריאל גונן אומר לנו "הסיכולים השבוע מעבירים מסר חד לכל מחבל – נגיע אליהם. לחלק זה ייקח זמן, לחלק פחות, אבל נגיע. הפעילות המדויקת ממחישה את חופש הפעולה של הכוחות בשטח.

המח"ט הסביר: "היום נסגר מעגל בתוך 35 שעות עם ריכוז כוחות משמעותי בעיר על המחבל שירה לעבר לוחם מילואים. ביום שני, שעות ספורות לאחר סיכול המחבל שדרס שני לוחמי גדוד שמשון, יצאה לפועל כניסת מאות מתפללים לקבר יוסף, סמיכות זו משקפת את החשיבות של הפעילות היומיומית בעומק השטח והיא שמאפשרת התקיימות אירועים אילו".

"השבוע גם חוסל מחבל בגזרה שכנה, כאשר הפיגוע שביצע התרחש בגזרת שומרון והותיר השפעה רבה בעקבות מותו של גדעון פרי ז״ל – וזו סגירת מעגל משמעותית נוספת עבור תושבי הגזרה ולוחמי החטיבה", סיים גונן.