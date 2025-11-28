המרדף של צה"ל אחרי המחבלים שנמצאים במנהרות ברפיח נמשך. כוחות צה"ל מצאו תשעה מחבלים נוספים שחוסלו במנהרות, מספר המחוסלים חצה את ה-30

המרדף של צה"ל אחרי המחבלים שנמצאים במנהרות ברפיח נמשך. כוחות צה"ל מצאו תשעה מחבלים נוספים שחוסלו במנהרות. כך הודיע צה"ל היום (שישי).

האירוע התרחש במהלך פעילות של כוחות צוות הקרב החטיבתי נח"ל. הכוחות יחד עם יחידת יהל"ם איתרו תשעה מחבלים נוספים שחוסלו במנהרות. המחבלים חוסלו ככל הנראה בעקבות פעילות כוחות צה״ל ,שכללה תקיפה של המנהרות מהאוויר ומהקרקע. עד כה חוסלו במרחב יותר מ-30 מחבלים שניסו לברוח מהמנהרות.

מצה"ל נמסרי כי כוחות צה״ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש וימשיכו לפעול בנחישות להסרת כל איום מיידי.

לפני יומיים שעות אחרי שדווח על תקיפה אווירית נוספת נגד שישה מחבלים, דובר צה"ל פרסם תיעוד מרגעי זיהוי ותקיפת המחבלים שיצאו ממנהרת הטרור ברפיח וניסו לברוח ממנו. לדבריהם, בשבוע האחרון, צה"ל חיסל יותר מ-20 מחבלים ועצר שמונה נוספים אשר ניסו להימלט מתשתית הטרור התת-קרקעית במרחב.

בהודעת דובר צה"ל אישרו גם כי 4 מתוך 6 המחבלים שהותקפו חוסלו, והשניים הנותרים נעצרו. "כוחות צוות הקרב החטיבתי של הנח״ל קפץ לבצע סריקה באחד המבנים במרחב התקיפה. במבנה זוהה מחבל אחד שחוסל בעקבות התקיפה האווירית ושלושה מחבלים חמושים נוספים" נאמר. "עם זיהוי המחבלים, הכוחות ירו לעברם מטווח קצר וחיסלו אותם. בנוסף, הכוחות עצרו שני מחבלים נוספים ששהו במבנה".