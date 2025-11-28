לאחר שזומנה לחקירה בעקבות ההסתה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, יולנדה יבור לא התייצבה והמשטרה מחפשת אחריה למעלה מיממה. כך על פי הדיווח של כתב חדשות 12 עמית סגל.
כזכור יבור פעילת השמאל שנעצרה בעבר בחשד להסתה באלימות נגד נבחר ציבור. הסיתה השבוע פעם נוספת נגד ראש הממשלה כשכתבה: "הבחירה היחידה שניצבת בפנינו היא להיות – קרי: להילחם בבוגד, בשופרות בכל הכוח ובכל האמצעים – או לחדול".
הפוסט המלא: "הבחירה היחידה שניצבת בפנינו היא להיות – קרי: להילחם בבוגד, בשופרות, במשת"פים הארורים ובמילציות הפרייקור דלה-שמאטע שלו בכל הכוח ובכל האמצעים – או לחדול. תבחרו נכון, אחים ואחיות שלי. לא יהיה סיבוב נוסף. אמרנו דמוקרטיה או מרד, זוכרים? אז, יאללה, מרד. אבל אמיתי כזה, מיובא מרומניה, לא מעלי אקספרס-פינת קפלן". היא הוסיפה לפוסט תמונה של המרד בדיקקטור הרומני צ׳אושסקו שהסתיים בהוצאתו להורג.
ייולנדה יבור, משמשת עוזרת מחקר באוניברסיטת תל אביב, ומרצה במרכז האקדמי שלום, האוניברסיטה הפתוחה, ובמכללת אורנים. היא אחת מראשי המחאה נגד הממשלה. היא נעצרה כבר לפחות 9 פעמים בהפרות סדר בהפגנות נגד נתניהו, בעיקר בהפגנה בקיסריה סמוך לביתה ולביתו. בהפגנות היא משתמשת בשפה משתלחת ומאיימת, עד כדי שימוש באלימות פיזית.
בעבר שיתפה יבור תמונה של שריפת בית ראש הממשלה בנפאל, במסגרת ההפיכה שמתרחשת שם, וכתבה "רק כך". בעבר פרסמנו בסרוגים מבחר מהפנינים שלה. ביניהם: "אני לא רוצה את זה אבל לשם זה הולך. איתמר בן גביר חימש את כל המטורפים שלו בנשקים. אני מאוד מקווה שגם בצד שלנו יש מאגרי נשק. זה לא ייגמר בלי שיישפך כאן דם".
לוי כהן
לעצור באזיקים כבדים מאוד עד תום ההליכים-------------משפט מהיר---------מאסר ארוך מאוד11:47 28.11.2025
לא זכור לי שבן גביר נעצר אחרי שתלש את הסמל ממכונית ראש הממשלה רבין או אחרי שהזהיר אותו ... "עוד נגיע אילך" הוא גם לא נקרא לחקירה בנושאים אלה , חופש הדיבור בימי ממשלת החורבן הופך לנתון לפרשנות וכל מה שלא בא בטוב לארגון הפשע שנקרא ממשלת ישראל הופך להסתה , ישראל צועדת מהר מאד במסלול של רוסיה של סטאלין , איטליה של מוסולני , ואפילו גרמניה של היטלר .....
בתגובה ל: לוי כהן
לאן הביא אותנו הזקן הטפש והמושחת ... מצרים עםצוללות מתקדמות ... קטאר ממנת הטרור עם מטוסי חמקן וברית הגנה עם ארה"ב.... סעודיה גם עם מטוסים, גם עם ברית הגנה והשיא גם כור אטומי ... לא רוצה לחשוב איזה רעל היתה מפיקה מכונת התעמולה של הפסיכופת בניהול הסוכנים הקטארים ... אם זה היה קורה בזמן ממשלת בנט/לפיד/גנץ׳ ... ועדיין יש מיליון מטומטמים שמצביעים למלאך המוות הזה , שלילדיו דאג לדירות בבריטניה וארה"ב .... מה הוא יודע על עתיד המדינה שאנחנו לא ?11:57 28.11.2025
לא זכור לי שבן גביר נעצר אחרי שתלש את הסמל ממכונית ראש הממשלה רבין או אחרי שהזהיר אותו ... "עוד נגיע אילך" הוא גם לא נקרא לחקירה בנושאים אלה , חופש הדיבור בימי ממשלת החורבן הופך לנתון לפרשנות וכל מה שלא בא בטוב לארגון הפשע שנקרא ממשלת ישראל הופך להסתה , ישראל צועדת מהר מאד במסלול של רוסיה של סטאלין , איטליה של מוסולני , ואפילו גרמניה של היטלר ... כולם מנהיגים שנהנו מתמיכת הציבור הרחב , דרך אגב הרבה יותר ממשלת ישראל , וכולן סיימו עם הרס טוטלי של המדינות שלהם ... חומר למחשבה ...
