לאחר שזומנה לחקירה בעקבות ההסתה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, יולנדה יבור לא התייצבה והמשטרה מחפשת אחריה למעלה מיממה. כך על פי הדיווח של כתב חדשות 12 עמית סגל.

כזכור יבור פעילת השמאל שנעצרה בעבר בחשד להסתה באלימות נגד נבחר ציבור. הסיתה השבוע פעם נוספת נגד ראש הממשלה כשכתבה: "הבחירה היחידה שניצבת בפנינו היא להיות – קרי: להילחם בבוגד, בשופרות בכל הכוח ובכל האמצעים – או לחדול".

הפוסט המלא: "הבחירה היחידה שניצבת בפנינו היא להיות – קרי: להילחם בבוגד, בשופרות, במשת"פים הארורים ובמילציות הפרייקור דלה-שמאטע שלו בכל הכוח ובכל האמצעים – או לחדול. תבחרו נכון, אחים ואחיות שלי. לא יהיה סיבוב נוסף. אמרנו דמוקרטיה או מרד, זוכרים? אז, יאללה, מרד. אבל אמיתי כזה, מיובא מרומניה, לא מעלי אקספרס-פינת קפלן". היא הוסיפה לפוסט תמונה של המרד בדיקקטור הרומני צ׳אושסקו שהסתיים בהוצאתו להורג.

ייולנדה יבור, משמשת עוזרת מחקר באוניברסיטת תל אביב, ומרצה במרכז האקדמי שלום, האוניברסיטה הפתוחה, ובמכללת אורנים. היא אחת מראשי המחאה נגד הממשלה. היא נעצרה כבר לפחות 9 פעמים בהפרות סדר בהפגנות נגד נתניהו, בעיקר בהפגנה בקיסריה סמוך לביתה ולביתו. בהפגנות היא משתמשת בשפה משתלחת ומאיימת, עד כדי שימוש באלימות פיזית.

בעבר שיתפה יבור תמונה של שריפת בית ראש הממשלה בנפאל, במסגרת ההפיכה שמתרחשת שם, וכתבה "רק כך". בעבר פרסמנו בסרוגים מבחר מהפנינים שלה. ביניהם: "אני לא רוצה את זה אבל לשם זה הולך. איתמר בן גביר חימש את כל המטורפים שלו בנשקים. אני מאוד מקווה שגם בצד שלנו יש מאגרי נשק. זה לא ייגמר בלי שיישפך כאן דם".