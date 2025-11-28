תאונת פגע וברח התרחשה בכביש 35. רכב פגע ברוכב אופנוע שנפצע קשה ופונה לבית החולים, הנהג השאיר את רכבו וברח רגלית, המשטרה פתחה במרדף

תאונת פגע וברח התרחשה הבוקר (שישי) בכביש 35. רכב פגע ברוכב אופנוע שנפצע קשה ונמלט מהמקום. המשטרה פתחה במרדף אחרי הנהג.

מהמשטרה נמסרי כי היא פתחה כעת בחקירת נסיבות תאונת דרכים קשה בכביש 35, במהלכה פגע רכב פרטי באופנוע ונמלט מהמקום. "שוטרי תחנת קריית מלאכי ובוחני התנועה של מרחב לכיש פתחו לפני זמן קצר בחקירת נסיבות תאונת דרכים קשה בכביש 35 צומת ברכיה".

רוכב האופנוע נפגע באורח קשה ופונה אל המרכז הרפואי ברזילי באשקלון . על פי החשד נהג הרכב השאיר את רכבו במקום ונמלט מהזירה. בוחני התנועה של משטרת ישראל הגיעו לזירה ואוספים ממצאים, במסגרת חקירת נסיבות התאונה ואיתור הנהג החשוד.