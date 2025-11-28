הרב שלמה יהודה בארי, המכונה הינוקא, מגיב לסערה שהתעוררה סביבו ומסביר מדוע הרבה אנשים באים אליו: "אנשים מבינים שיש בי משהו אמיתי"

הרב שלמה יהודה בארי, המכונה הינוקא, מגיב לסערה שהתעוררה סביבו בעקבות הקלטות שלו שהושמעו בחדשות 13, בהן הוא נשמע אומר כי הוא רוצה להיות עשיר גדול מאוד ושלאף אחד מתלמידיו לא יהיה דולר אחד יותר ממנו.

בראיון לאתר ynet הוא טען כי הכל נובע מקנאה אליו: "אני מתבייש מאוד בצורה שבה זה עלה, אבל בצורה האמיתית של מה שהיה אני גאה. אם מישהו הוקלט בגיל ,20 זה אומר שהוא אמר דברים חשובים, ולכן הקליטו אותו. להשתמש בהקלטות של מישהו בשביל לנסות לנתח אותו, לאבחן את האישיות שלו ולהבין מיהו – זה דבר מאוד שפל. צריך להבין את ההקשר".

הוא טען: "הדיבורים האלה נאמרו מתוך מקרה שקורה… באותו זמן נרדפתי מאוד, זו הייתה תקופה קשה מאוד בחיים שלי. היו לי שיעורים גדולים, העמדתי תלמידים, ובאותה תקופה הייתי מאוים ותהו על קנקנו של הדבר החדש. רבנים מסוימים, עם כמה נגידים שלהם, התנגדו אליי".

כשנשאל מדוע אנשים רואים בו כתובת ובאים אליו בהמוניהם, הוא אמר: "האמת, אני לא כל כך יודע. אני חושב שאנשים באים אליי לא בגלל שאני על הבמה, אלא בגלל איך שהגעתי לבמה. כשהגעת לבמה אחרי שהקמת את מה שהקמת בדם, ביזע, ביגיעה, מכלום, מתוך טרחה ועמל טהור, אמיתי, של לשבת לימים ולילות וללמוד ולקרוא, כי אתה אוהב את זה ואתה חי את זה – זה החיבור האמיתי שלי לקדוש ברוך הוא, ומתוך זה אנשים באים אליי. את הכוכב באים לראות כי הוא על הבמה. אני חושב שאנשים באים אליי ורוצים לשמוע אותי כי מבינים שבפנים יש פה משהו אמיתי".