בן 15 נעצר בבני ברק לאחר שעקר חמש מצלמות. לאחר שנעצר תקף את השוטרים. בנוסף שלושה נערים נעצרו לאחר שהשליכו אבנים על אוטובוס

נער בגיל 15 נעצר בבני ברק אמש (חמישי) לאחר שעקר חמש מצלמות. לאחר שנעצר תקף את השוטרים. בנוסף שלושה נערים נעצרו לאחר שהשליכו אבנים על אוטובוס.

הנער נעצר לאחר חקירה שנפתחה בעקבות קבלת תלונה מעיריית בני ברק על עקירתם של 5 מצלמות אבטחה, ברח' נחשוני יהודה בעיר. הקטין אותר לאחר שעקר את המצלמות והשליך אותם לפח אשפה. לאחר שנעצר תקף שוטרים וירק עליהם.

עוד באותו נושא משרד הבריאות לתושבי בני ברק: "חולה חצבת היה בסופר הפופולארי" 13:43 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

השוטרים עצרו אותו לחקירה בגין היזק לרכוש במזיד ותקיפת שוטרים. החשוד נכלא והבוקר יובא לדיון בבימ"ש. באירוע נוסף הושלכו אבנים לעבר אוטובוס בבני ברק-ברחוב מבצע קדש- לח"י בעיר. שלושת החשודים הקטינים (16, 14, 14) עוכבו לחקירה.

השלושה עוכבו בגין נזק לאוטובוס במזיד שבסיומה שוחררו בתנאים מגבילים ובניהם מעצר בית. מהמשטרה נמסר: "המשטרה תפעל באפס סובלנות בכל אירוע אלימות/ ונדליזם ותמצה את הדין עם המעורבים בכל האמצעים העומדים לרשותה".