צה"ל הודיע כי 24 בתים יהרסו בג'נין, בגלל שהם מהווים סכנה ללוחמים: "ישנו שימוש נרחב של ארגוני הטרור במטעני חבלה המסכנים את כוחות צה"ל"

צה"ל הודיע הבוקר (שישי) כי 24 מבנים יהרסו בג'נין, בגלל שהם מהווים סכנה ללוחמים: "ישנו שימוש נרחב של ארגוני הטרור במטעני חבלה המסכנים את כוחות צה״ל הפועלים במחנות".

הודעת דובר צה"ל :"במסגרת המשך הפעילות של כוחות הביטחון במחנה הפליטים ג'נין שבצפון השומרון, נדרשת הריסה של מבנים בהתאם לצורך מבצעי מובהק והכרחי".

עוד באותו נושא בן גביר תומך בלוחמים מג'נין: "מחבלים צריכים למות" 19:46 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

"מוקדם יותר השבוע עדכן המנהל האזרחי את התושבים כי בכוונת צה״ל להרוס 24 מבנים במחנה הפליטים ג'נין. ניתנה אפשרות לתושבים לפנות את חפציהם. ההחלטה על הריסת המבנים התקבלה על ידי מפקד הפיקוד, בכובד ראש, תוך צמצום היקף ההריסה למינימום הנדרש, ולאחר שנשקלו חלופות אחרות".

"ישנו שימוש נרחב של ארגוני הטרור במטעני חבלה המסכנים את כוחות צה״ל הפועלים במחנות, לעיתים באזורים אזרחיים צפופים – דבר המהווה סכנה הן ללוחמים והן לאזרחים שבסביבה – רק בחודש האחרון כוחות צה״ל עצרו מספר מחבלים ואיתרו במחנות עוד מספר מטענים שטרם פונו מאז שצה״ל פועל במחנות באופן יומיומי", הסביר דובר צה"ל.