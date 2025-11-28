אילה חסון מתייחסת גם הבוקר לחשיפה על מעורבותה של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, בפרשת הפצ"רית: "הציבור חייב לקבל תשובות"

אילה חסון מתייחסת גם הבוקר לחשיפה על מעורבותה של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, בפרשת הפצ"רית, ואומרת כי מדובר בפרשה "הכי דרמטית שהייתה כאן", כהגדרתה.

חסון צייצה הבוקר: "עובדות: הרמטכ"ל פנה למפכ"ל ב-16 באוקטובר כדי להתניע חקירה משטרתית בעניין הפצ"רית. המפכ"ל הפנה אותו לראש להב. היועמ"שית פנתה לרמטכ"ל ביום א' ואמרה לו שהיא תטפל. הפגישה של ראש להב עם הרמטכ"ל בוטלה. במשך שבעה ימים הדממה".

חסון תהתה: "מה עשתה היועמ"שית עם תפוח האדמה הבוער שנחשפה אליו? מי יודע? וזה מבלי להיכנס למי אמר למי ומי קבע למי ששם נעוצה דרמה לא מבוטלת. מה היא עשתה עם האירוע החמור?".

"החקירה אגב נפתחה רק ב-26 באוקטובר. הציבור זכאי לתשובות בפרשה הכי דרמטית שהייתה כאן", כתבה.