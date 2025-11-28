אילה חסון מתייחסת גם הבוקר לחשיפה על מעורבותה של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, בפרשת הפצ"רית, ואומרת כי מדובר בפרשה "הכי דרמטית שהייתה כאן", כהגדרתה.
חסון צייצה הבוקר: "עובדות: הרמטכ"ל פנה למפכ"ל ב-16 באוקטובר כדי להתניע חקירה משטרתית בעניין הפצ"רית. המפכ"ל הפנה אותו לראש להב. היועמ"שית פנתה לרמטכ"ל ביום א' ואמרה לו שהיא תטפל. הפגישה של ראש להב עם הרמטכ"ל בוטלה. במשך שבעה ימים הדממה".
חסון תהתה: "מה עשתה היועמ"שית עם תפוח האדמה הבוער שנחשפה אליו? מי יודע? וזה מבלי להיכנס למי אמר למי ומי קבע למי ששם נעוצה דרמה לא מבוטלת. מה היא עשתה עם האירוע החמור?".
"החקירה אגב נפתחה רק ב-26 באוקטובר. הציבור זכאי לתשובות בפרשה הכי דרמטית שהייתה כאן", כתבה.
מה דעתך בנושא?
7 תגובות
0 דיונים
מיכה
מפלגת בג"צ לא תאפשר לטפל ביועמ"שית . הם שותפים .10:47 28.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רננה
אילה חסון טיפשה ודמגוגית - החמצן של הבלונד המזוייף חדר למוחה - הפרשה הכי גדולה זה השביעי באוקטובר וחוסר הרצון של ביבי לקחת אחריות ולהתפטר וחוסר הסכמה לוועדת חקירה...
אילה חסון טיפשה ודמגוגית - החמצן של הבלונד המזוייף חדר למוחה - הפרשה הכי גדולה זה השביעי באוקטובר וחוסר הרצון של ביבי לקחת אחריות ולהתפטר וחוסר הסכמה לוועדת חקירה ממלכתית. החמצן של הבלונדהמשך 11:37 28.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
סוור עסיס
בימין מדברים, מאיימים ומברברים בשמאל עושים וביבי כדרכו בקודש שותק,לא מתערב עד להתפרצות המשבר והמחדל המשפטי הבא ואז יאמר: לא הודיעו לי,לא העירו אותי.11:34 28.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אורן
הכל כדי להסית את העיניים של כולם מהפרשה הבאמת חמורה - קטארגייט11:46 28.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
גדי רדיו
חסון כל הכבוד לך, את חייבת להיכנס לפוליטיקה, עזבי אותך מערוץ תבהלה 11, את ממש חסרה שם בכנסת לטובת עם ישראל, בטוח שתהיא שרה כל שהיא.11:45 28.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רועי
זה מה שיביא לימין ניצחון12:04 28.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
גימיני
מה איילה חסון? עובדת לנתניהו ושרה12:01 28.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אורן
הכל כדי להסית את העיניים של כולם מהפרשה הבאמת חמורה - קטארגייט11:46 28.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
גדי רדיו
חסון כל הכבוד לך, את חייבת להיכנס לפוליטיקה, עזבי אותך מערוץ תבהלה 11, את ממש חסרה שם בכנסת לטובת עם ישראל, בטוח שתהיא שרה כל שהיא.11:45 28.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רננה
אילה חסון טיפשה ודמגוגית - החמצן של הבלונד המזוייף חדר למוחה - הפרשה הכי גדולה זה השביעי באוקטובר וחוסר הרצון של ביבי לקחת אחריות ולהתפטר וחוסר הסכמה לוועדת חקירה...
אילה חסון טיפשה ודמגוגית - החמצן של הבלונד המזוייף חדר למוחה - הפרשה הכי גדולה זה השביעי באוקטובר וחוסר הרצון של ביבי לקחת אחריות ולהתפטר וחוסר הסכמה לוועדת חקירה ממלכתית. החמצן של הבלונדהמשך 11:37 28.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר