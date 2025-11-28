סקר מנדטים חדש שפורסם הבוקר באתר 'מעריב', מעלה כי לו הבחירות היו נערכות היום, מפת חלוקת המנדטים הייתה נראית כך:
הליכוד – 25. בנט 2026 -22. הדמוקרטים – 10. ישראל ביתנו – 9. עוצמה יהודית – 9. יש עתיד – 8. ישר! עם אייזנקוט – 8. ש"ס – 8. יהדות התורה – 7. חד"ש־תע"ל – 5. רע"מ – 5. מפלגת המילואימניקים – 4.
מתחת לאחוז החסימה: כחול לבן 2.8%, הציונות הדתית 2.2%, בל"ד 2.0%.
על פי החלוקה לגושים: קואליציית נתניהו – 49. אופוזיציה + בנט + אייזנקוט – 57. מפלגת המילואימניקים – 4. מפלגות ערביות – 10.
התאמה לראשות הממשלה
נתניהו מול בנט: 44% נתניהו, 41% בנט, 15% לא יודעים.
נתניהו מול אייזנקוט: 43% נתניהו, 38% אייזנקוט, 19% לא יודעים.
נתניהו מול ליברמן: 46% נתניהו, 32% ליברמן, 22% לא יודעים.
נתניהו מול לפיד: 47% נתניהו, 33% לפיד, 20% לא יודעים.
מתקשר
הימין לוקח את הבחירות הבאות בהליכה,עד הבחירות היד עוד נטויה לפרשיות שיזעזעו את הציבור ויסתמו את הגולל על השמאל ועל האופוזיציה סופית09:59 28.11.2025
מילואימניק
62-61 מנדטים לאופוזיציה (ללא הערבים) זה לא נקרא להביס את כולם. אין לו מנדט מהציבור09:59 28.11.2025
מדליון
תסרגו לנתניהו חליפה ראויה כפושע מלחמה בכלא09:54 28.11.2025
רותם
אני יודע שלא תפרסמו אתם רמאים שקרנים כלומניקים מכורים לנוכל.10:09 28.11.2025
גרי
שמאל כוחני ונטול אידאולוגיה, בנט הנוכל לא עוברים את אחוז החסימה!!! רק בן גביר.10:08 28.11.2025
66 מנדטים לימין
למה אתם לא מראים לנו את הסקרים של שלמה פילבר?10:14 28.11.2025
נתן הנביא
לא בטוח בכלל שיאריך חיים עד הבחירות. - הקוצב קוצב ואוכל השרצים יפתיע , בצער רב ובשמחה גדולה הצורר ימח שמו כבר לא איתנו במהרה , כן זה ששלח...
לא בטוח בכלל שיאריך חיים עד הבחירות. - הקוצב קוצב ואוכל השרצים יפתיע , בצער רב ובשמחה גדולה הצורר ימח שמו כבר לא איתנו במהרה , כן זה ששלח חיילים למות בגלל פולטיקה בע״ה יפתיע את כולנוהמשך 10:30 28.11.2025
