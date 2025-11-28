חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 28.11.2025 / 09:45

סקר מנדטים חדש שפורסם הבוקר באתר 'מעריב', מעלה כי לו הבחירות היו נערכות היום, מפלגתו של הנדל הייתה עוברת את אחוז החסימה ומעניקה לאופוזיציה את המנדט ה-61

סקר מנדטים חדש שפורסם הבוקר באתר 'מעריב', מעלה כי לו הבחירות היו נערכות היום, מפת חלוקת המנדטים הייתה נראית כך: הליכוד – 25. בנט 2026 -22. הדמוקרטים – 10. ישראל ביתנו – 9. עוצמה יהודית – 9. יש עתיד – 8. ישר! עם אייזנקוט – 8. ש"ס – 8. יהדות התורה – 7. חד"ש־תע"ל – 5. רע"מ – 5. מפלגת המילואימניקים – 4. מתחת לאחוז החסימה: כחול לבן 2.8%, הציונות הדתית 2.2%, בל"ד 2.0%. על פי החלוקה לגושים: קואליציית נתניהו – 49. אופוזיציה + בנט + אייזנקוט – 57. מפלגת המילואימניקים – 4. מפלגות ערביות – 10. התאמה לראשות הממשלה

נתניהו מול בנט: 44% נתניהו, 41% בנט, 15% לא יודעים.

נתניהו מול אייזנקוט: 43% נתניהו, 38% אייזנקוט, 19% לא יודעים.

נתניהו מול ליברמן: 46% נתניהו, 32% ליברמן, 22% לא יודעים.

נתניהו מול לפיד: 47% נתניהו, 33% לפיד, 20% לא יודעים.

תגיות: יועז הנדל, סקר, סקר מנדטים