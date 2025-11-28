איש התקשורת ג'קי לוי, מגיב לדבריו של עורך 'מקור ראשון' קלמן ליבסקינד, על הצורך לסגור את גלי צה"ל בה לוי משדר: "דמגוגיה למתחילים"

בפוסט ארוך ומפורט התייחס איש התרבות והשדרן ג'קי לוי למאמרו של קלמן ליבסקינד ב"מקור ראשון", שעסק בגלי צה"ל וברפורמות שמקדמים כלפי התחנה. לוי, שמשדר יחד עם לוסי אהריש בתחנה, תקף את האופן שבו הוצגו הדברים ואת התעלמותו של ליבסקינד מהמורכבות שבשיח סביב גל"צ.

לוי פתח את דבריו בזהירות: לדבריו, קשה להבין כיצד להגיב לטקסט “חד-צדדי שלא מנסה לגעת במורכבות". הוא ציין שהביקורת של ליבסקינד על שימוש בדברי שורדי השבי – כמו בר קופרשטיין – נועדה להגחיך את תמיכת הציבור בתחנה. "הדוגמה שהבאנו לא באה לטעון שגל"צ היא מעל הכל", כתב לוי, "אלא רק להראות שהטענה שגל"צ מחלישה את צה"ל פשוט לא מדויקת".

לדבריו, בניגוד לדימוי שהציג ליבסקינד, גל"צ היא תחנה שמכוונת במיוחד אל מקומות שבהם נמצאים חיילים, ולכן טבעי שהשבויים הצליחו לקלוט דווקא את שידוריה. "הניסיון להציג את הטענה הזו כמביכה הוא דמגוגיה למתחילים", כתב.

בהמשך התייחס לוי ישירות לתוכנית שהוא מגיש עם לוסי אהריש, לאחר שליבסקינד טען כי השניים חצו קו משמעתי. לוי הבהיר כי נבחרו לשדר בשל שנות פעילות ומוניטין, ולא בשל קשרים: "גל"צ האמינה תמיד בהשמעת קולות שונים – לא כקישוט, אלא מתוך הבנה שחוסר הקשבה הוא תקלה חברתית שיש לה גם משמעות ביטחונית".

לדבריו, התוכנית שלהם מבטאת מגוון ויכולת הקשבה, ערך שהוא חיוני דווקא בעת הזו. "רוב הציבור חושב אחרת מקלמן", כתב, "וזה מוכח בסקרים".

לוי הזכיר גם את ההיסטוריה של תחנת גלי צה"ל ואת תרומתה הייחודית לשידור הישראלי: תוכניות, סדרות רדיו, פרויקטים חברתיים ויוזמות שהפכו לחלק בלתי נפרד מהתרבות המקומית. "אף אחד אחר לא עשה ולא יעשה דברים כאלה", כתב, וטען שהמאמר של ליבסקינד מתעלם מכל אלה כדי לחזק "תזה שרלטנית" שלפיה ישראל לא תשלם מחיר על סגירת התחנה.

בחלקו האישי של הפוסט סיפר לוי על דרכו המקצועית, ועל תרומתו לפריצת הדרך של אנשי תקשורת שצמחו מחוץ ל"מרכז" התל-אביבי – ביניהם גם ליבסקינד עצמו. “פעם הגנתי על צעירים מוכשרים מול מי שראו בהם "סוס טרויאני", כתב, "והיום אני תוהה מה קלמן חושב על כך".