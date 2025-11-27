מעבר אלנבי יפתח מחדש חודשיים לאחר הפיגוע הרצחני בו נרצחו שני חיילי צה״ל, יצחק הרוש בן 68 וסמל אורן הרשקו בן 20

ראש הממשלה בנימין נתניהו החליט כי מעבר אלנבי יפתח מחדש חודשיים לאחר הפיגוע הרצחני בו נרצחו שני חיילי צה״ל, יצחק הרוש בן 68 וסמל אורן הרשקו בן 20. כך על פי הדיווח הערב (חמישי) של דורון קדוש, הכתב הצבאי של גלי צה"ל. ראש הממשלה אישר כי המעבר יפתח מחדש לכניסת סחורות בימים הקרובים.

לפי החלטת ראש הממשלה, מעבר אלנבי שבגבול ירדן לישראל ייפתח מחדש לכניסת סחורות. מסוף המטענים, שבו התרחש הפיגוע הקשה בחודש ספטמבר – צפוי לשוב לפעילות. גם בשנה שעברה התרחש פיגוע קשה באותו מסוף מטענים. בסה״כ חמישה ישראלים בשני הפיגועים.

בלשכת נתניהו אישרו את הפרטים ומסרו בתגובה: "הדרג המדיני קיבל את ההמלצות והנחה להערך לפתיחת מעבר אלנבי לסחורות ומטענים, ספציפית שאינם מחייבים כניסה לאתר הבידוק של המכס. יודגש כי ההנחיה שניתנה מותנת בשמירה על רמת ביטחון מתאימה".

בפיגוע המחבל חצה את הצד הירדני של המעבר כשהוא נוהג במשאית סיוע. המשאית הייתה אמורה להיכנס לרצועת עזה. כל יום נכנסות עשרות משאיות סיוע דרך מעבר אלנבי. מיד לאחר שהמחבל חצה את הגבול לצד הישראלי הוא התחיל במסע הרצח.

הוא ירה לעבר הרוש והרשקו שהיו במקום לפני שהמשאית שלו הגיעה אל מרחב הבידוק, לפני שבצד הישראלי בדקו אותו. המחבל ירד, פתח ירה לעבר האנשים, ולאחר מכן דקר אותם ופצע אותם אנושות, ולאחר מכן נקבע מותם. רק לאחר מכן – הגיע למקום מאבטח של המעבר ונטרל אותו.