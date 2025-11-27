חבר הכנסת אלמוג כהן פנה ראש השב"כ דוד זיני: "קח את מושכות החקירה בפרשת הפצ״רית-יועמ״שית, גורמי בכירי האכיפה, רקמו קשר מאפיוזי"

חבר הכנסת אלמוג כהן פנה הערב (חמישי) לראש השב"כ דוד זיני: "קח את מושכות החקירה בפרשת הפצ״רית-יועמ״שית, גורמי בכירי האכיפה, רקמו קשר מאפיוזי."

דברי חבר הכנסת: "החשיפה הערב לא מותירה ספק כי קנוניה של בכירי האכיפה והפיקוח המשפטי במדינת ישראל- רקמו קשר מאפיוזי, בכדי לשבש ולפגוע בחקירה מהרגישות ביותר שהתנהלו במדינת ישראל. בעקבות מעורבות הבכירים ביותר, נדרשת חקירה של גוף עצמאי, בלתי תלוי ושאינו מעורב, בכדי להגיע לחקר האמת".

מוקדם יותר שר המשפטים יריב לוין פנה הערב לבג"ץ בעקבות הדיווח כי היועמ"שית התערבה בחקירת הפצ"רית: "מנו באופן בהול את השופט יוסף בן חמו לחקור את החקירה".

מתוך הפנייה: "לפני זמן קצר התפרסמה ידיעה חמורה מאין כמוה, שלא הוכחשה, באשר לשורה של פעולת שביצעה לכאורה המשיבה 2 בבג"ץ (היועמ"שית) מהידיעה עולה כי המשיבה התערבה באופן בוטה, החורג מסמכי היועץ המשפטי לממשלה, בהליכי החקירה ובכלל זה התערבה בשאלה מי היה הגורם במשטרה שינהל את הליכי החקירה".