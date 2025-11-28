פרשת וַיֵּצֵא עוסקת בקורות יעקב בדרכו לחרן, בחייו עם לבן הארמי ובעזיבתו אותו. זמני כניסת שבת ויציאת שבת פרשת ויצא תשפ"ו

פרשת וַיֵּצֵא היא הפרשה השביעית בספר בראשית. היא מתחילה בפרק כ"ח, פסוק י' ומסתיימת בפרק ל"ב, פסוק ג' ועוסקת בקורות יעקב בדרכו לחרן, בחייו עם לבן הארמי ובעזיבתו אותו.

זמני כניסת ויציאת השבת

ירושלים

כניסת השבת: 16:00. יציאת השבת: 17:15

תל אביב

כניסת השבת: 16:16. יציאת השבת: 17:16

חיפה

כניסת השבת: 16:07. יציאת השבת: 17:14

באר שבע

כניסת השבת: 16:19. יציאת השבת: 17:17

חברון

כניסת השבת: 16:20. יציאת השבת: 17:16

גוש עציון

כניסת השבת: 16:20. יציאת השבת: 17:15

אריאל

כניסת השבת: 16:04. יציאת השבת: 17:14

אילת

כניסת השבת: 16:11. יציאת השבת: 17:20

צפת

כניסת השבת: 16:07. יציאת השבת: 17:11