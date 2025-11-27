עירוני טבריה תרד ליגה לא על המגרש? על פי הדיווח הקבוצה חשודה בהונאת ענק בהיקף של מילוני שקלים, ונחקרת בידי ההתאחדות לכדורגל

עירוני טבריה שעלתה לליגת העל לפני שנתיים שרדה בשנה שעברה בניגוד לתחזיות. היום (חמישי) התפרסם דיווח דרמטי שעלול להוריד אותה ליגה לא על המגרש. כך על פי ערוץ הספורט.

ההתאחדות לכדורגל שכרה חברת חקירות שמנהלת חקירה סמויה נגד עירוני טבריה בחשד לחוזים כפולים בהיקפי ענק. אם הקבוצה תואשם, היא עלולה לרשת ליגה על פי תקנון ההתאחדות. על פי הדיווח במהלך השנים האחרונות התגלו מספר חוזים כפולים של שחקנים בקבוצה בהיקפים של מיליוני שקלים. הפער העצום הוא בין מה שנחתם עם השחקנים לבין מה שדווח לבקרה התקציבית של ההתאחדות. לפי ההתאחדות מדובר ב-14 חוזים כפולים.

עוד באותו נושא ביטוח לאומי בהודעה דרמטית: "לא נשקוט עד שכל הכספים יוחזרו" 13:54 | שמחה רז 17 0 😀 👏

עד אמצע דצמבר יוגשו כל מסמכי החקירה וככל הנראה יוגש כתב אישום נגד עירוני טבריה. מדובר בחקירה שמתנהלת בארבע השנים האחרונות. מדובר בשחקנים בכירים בקבוצה. חלקם בסגל גם העונה. גורם בהתאחדות אמר לערוץ הספורט: "מדובר בראיות מוצקות. עתידה של טבריה בליגת העל לא ברור".בין השחקנים שנחקרים: גיא חדידה, שי קונסטנסטין, והיב חביבאלה ואלי בלילתי. סטניסלב בילנקי ואונדז'יי באצ'ו צפויים להיחקר בתחילת השבוע הבא.

מעירוני טבריה נמסר: "חשוב לנו להבהיר בצורה ברורה, מעולם לא פנו אל המועדון בנושא הזה, ולא נוהלה מולנו שום שיחה או בירור רשמי. נכון לרגע זה, למועדון אין כל מידע או עדכון רשמי בנוגע לנושא שפורסם. המועדון ממשיך להתנהל כרגיל, בשקיפות מלאה ובהתאם לכל הכללים והנהלים".