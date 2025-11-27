מערך הגיור הממלכתי במשרד ראש הממשלה קיים לראשונה כנס מתגיירים ארצי בירושלים בסימן "עם הנצח – עם אחד". בכנס השתתפו כ-1,000 מתגיירים

מערך הגיור הממלכתי במשרד ראש הממשלה קיים השבוע כנס מתגיירים ארצי בעיר העתיקה בירושלים, בסימן "עם הנצח – עם אחד". בכנס, שהתקיים לראשונה, השתתפו כ-1,000 מתגיירים מכל רחבי הארץ הנמצאים בעיצומו של תהליך הגיור. מטרת הכנס לחזק את רוחם של המתגיירים שנמצאים כעת בשלבי גיור שונים ולראות להם כי הם רבים הנמצאים בתהליך.

המתגיירים הרבים שהגיעו מייצגים חתך רוחב של החברה הישראלית: גברים ונשים, צעירים ומבוגרים, חיילים ואזרחים, צברים לצד עולים ממדינות שונות – אתיופיה, מדינות חבר העמים, דרום אמריקה, צרפת ועוד.

במהלך היום המתגיירים סיירו ברחובות העיר העתיקה, למדו על ההיסטוריה והמורשת היהודית וביקרו ברחבת הכותל המערבי – חוויה מרגשת שהותירה רושם עמוק על רבים מהם.

האירוע נחתם בכנס מרכזי במתחם דווידסון, בהשתתפות הראשון לציון והרב הראשי לישראל הרב דוד יוסף, רב הכותל והמקומות הקדושים הרב שמואל רבינוביץ', הרב יהודה עמיחי ממערך הגיור הממלכתי, מנהלי ועובדי מערך הגיור. הנואמים ברכו את המשתתפים על תהליך הגיור שהם עוברים ועל הצטרפותם לעם ישראל מתוך מחויבות עמוקה ומשמעותית.

בשנת 2024 השלימו 3,532 מתגיירים את תהליך גיורם במערך הגיור הממלכתי במשרד ראש הממשלה, חלקם במסגרות אזרחיות בכיתות לימוד ברחבי הארץ, וחלקם במסגרת צבאית במסלול נתיב. נכון להיום לומדים בכיתות הכנה לגיור 3,705 מתגיירים.