משרד הבריאות וחברת טחינת "הנסיך" הודיעו על ריקול דחוף למוצרי טחינה גולמית של החברה, זאת לאחר שנמצא כי בחלק ממוצריה התקבלה תוצאה חיובית לסלמונלה. כל הפרטים

משרד הבריאות וחברת "טחינת הנסיך" הודיעו הערב (חמישי) על ריקול למוצרי טחינה גולמית של החברה, זאת לאחר שנמצא כי בחלק ממוצריה התקבלה תוצאה חיובית לסלמונלה. בהודעת החברה נאמר כי "בתיאום עם שירות המזון ומתוך אמצעי זהירות ואחריות כלפי לקוחות החברה , מבוצעת החזרה יזומה עבור מוצרי טחינה גולמית מכל תאריכי התפוגה החל מ 13/7/2027 עד וכולל 6/11/2027. החברה מבקשת מלקוחותיה שרכשו את מוצרי החברה מהתאריכים הנ"ל, להימנע מצריכת המוצרים". אלו המוצרים בריקול: אל אמיר 450 גרם + 900 גרם + 17 ק"ג

⁠טעמן 450 גרם – טהורה ומלאה

⁠רמי לוי 500 גרם – טהורה ומלאה

⁠רמי לוי 1 ק"ג טהור

⁠הנסיך טהור 450 גרם + 17 ק"ג

⁠הנסיך – מלאה 450 גרם

⁠450KAPRI גרם + 900 גרם

גרגיר הזהב – 500 גרם. (צילומים: משרד הבריאות) בתיאום עם שירות המזון במשרד הבריאות החברה פועלת לאיסוף המוצרים מדרכי השיווק. במידת הצורך ניתן להתקשר למוקד שירות הצרכנים בטלפון: 04-6780301. ממשרד הבריאות נמסר כי "באנשים בריאים, חיידק הסלמונלה עלול לגרום למחלת מעיים המתבטאת בחום, שלשול, בחילה, הקאות וכאבי בטן. במקרים נדירים יכולים להגרם סיבוכים. באוכלוסיות רגישות כגון ילדים צעירים , בעלי מערכת חיסון מוחלשת וקשישים, החיידק עלול לגרום למחלה קשה ואף למוות".

