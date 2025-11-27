יו"ר כחול לבן בני גנץ פנה לח"כ בועז ביסמוט עם סדרת שאלות על חוק הגיוס: "החוק הזה, הוא לא רק יריקה בפרצוף ללוחמי צה"ל ולכל אזרחי ישראל – הוא הונאה. הבלוף הזה הוא על חשבון כולנו"

יו"ר כחול לבן בני גנץ הגיב הערב (חמישי) להצגת נוסח חוק הגיוס, כשפנה בדבריו ליו"ר ועדת חוץ וביטחון עם סדרת שאלות על החוק וטען כי מדובר בהונאה.

"5 שאלות לחברי בועז ביסמוט ומנסחי חוק הפטור מגיוס: איך החוק יסייע למצוקה הביטחונית של מדינת ישראל, ללוחמים אם אין מכסות ללוחמים? איך יגדל מספר החרדים המשרתים בלי מנהלת שתקים מסלולים לחרדים בשירות הצבאי והאזרחי?" שאל גנץ. "איך תעמדו במכסות אם הישיבות עדיין מחזיקות בכוח ולא עובדים מול הפרט? למה עריק חרדי שלא לומד מקבל תנאים מועדפים על עריק לא חרדי? ומה עם הערבים ויתר האוכלוסיות שלא משרתות?".

עוד באותו נושא נתניהו על חוק הגיוס: זה דבר שלא נעשה מאז קום המדינה 19:32 | נחום פרי 10 0 😀 👏

"החוק הזה, הוא לא רק יריקה בפרצוף ללוחמי צה"ל ולכל אזרחי ישראל – הוא הונאה" הוסיף ותקף. "מכונית בלי מנוע בתוכה. עטיפה של הגדלת מספר המשרתים, בלי יכולת להתניע. הבלוף הזה הוא על חשבון כולנו".