שר המשפטים יריב לוין פנה הערב (חמישי) לבג"ץ בעקבות הדיווח כי היועמ"שית התערבה בחקירת הפצ"רית: "מנו באופן בהול את השופט יוסף בן חמו לחקור את החקירה".

מתוך הפנייה: "לפני זמן קצר התפרסמה ידיעה חמורה מאין כמוה, שלא הוכחשה, באשר לשורה של פעולת שביצעה לכאורה המשיבה 2 בבג"ץ (היועמ"שית) מהידיעה עולה כי המשיבה התערבה באופן בוטה, החורג מסמכי היועץ המשפטי לממשלה, בהליכי החקירה ובכלל זה התערבה בשאלה מי היה הגורם במשטרה שינהל את הליכי החקירה".

מדובר בעניין חמור ביותר, שבו הגורם שאמור ללות את החקירה, מתערב בשיקול הדעת של המשטרה באשר לזהות האנשים שיטפלו בעניין מטעמה, דבר חומר מאוד כשלעצמו אף בנסיבות רגילות. נוכח ניגוד העניים שאין למעלה ממנו בו מצויה המשיבה 2, ניגוד העניים שנקבע על ידי בית המשפט, ואשר הוא זועק לשמיים. והיה אמור להיות ברור לעיני ובפרט לעומדים בראש מערכת אכיפת החק, הרי שמדובר בפעולות המרסקות כל אמון בהחלט החקירה, ופוגעות פגיעה אנושה בחקירה עצמה".

מוקדם יותר פורסם כי היועמ״שית, גלי בהרב מיארה, הורתה לרמטכ"ל שלא לפנות למשטרה בפרשת הפ"צרית, אלא טענה שהנושא נמצא תחת אחריותה והיא תטפל בו. כך על פי הדיווח של אבישי גרינצייג ב-i24NEWS.