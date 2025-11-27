אחרי שנאמר בסביבת ראש הממשלה בנימין נתניהו כי חוק הגיוס הוא "חוק מצוין", בישראל ביתנו הגיבו בחריפות: "ליכודניק אמיתי לא תומך בחוק ההשתמטות. ליכודניק אמיתי לא יורק בפרצופם של חיילי צה״ל ומשרתי המילואים"

במפלגת ישראל ביתנו הגיבו הערב (חמישי) לדברים שדווחו מסביבת ראש הממשלה על התמיכה בחוק הגיוס שהוצג היום על ידי ח"כ בועז ביסמוט. בהודעה המפלגה תקפה את ראש הממשלה בנימין נתניהו על תמיכתו בהצעה וקראו לליכוד להתנגד לחוק.

"ליכודניק אמיתי לא תומך בחוק ההשתמטות. ליכודניק אמיתי לא יורק בפרצופם של חיילי צה״ל ומשרתי המילואים" נאמר. "ליכודניק אמיתי שומר על צה״ל ולא מפרק אותו".

עוד באותו נושא הציונות הדתית מתנגדים: "נצביע רק על חוק שיביא לגיוס אמיתי" 18:18 | חדשות סרוגים 3 0 😀 👏

כאמור, בסביבת ראש הממשלה בנימין נתניהו טענו הערב כי "חוק הגיוס שהובא היום, דבר שלא נעשה מאז קום המדינה, יביא לגיוס של כ-23 אלף חרדים בתוך 3 וחצי שנים; פי 4 מהממוצע עד היום ומהיעדים שנקבעו בחוק ליברמן-גנץ המקורי. החוק משלב סנקציות והגבלות נוקשות באי-עמידה ביעדים. זהו חוק מצוין, והחוק הזה יעבור".