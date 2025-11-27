במפלגת ישראל ביתנו הגיבו הערב (חמישי) לדברים שדווחו מסביבת ראש הממשלה על התמיכה בחוק הגיוס שהוצג היום על ידי ח"כ בועז ביסמוט. בהודעה המפלגה תקפה את ראש הממשלה בנימין נתניהו על תמיכתו בהצעה וקראו לליכוד להתנגד לחוק.
"ליכודניק אמיתי לא תומך בחוק ההשתמטות. ליכודניק אמיתי לא יורק בפרצופם של חיילי צה״ל ומשרתי המילואים" נאמר. "ליכודניק אמיתי שומר על צה״ל ולא מפרק אותו".
כאמור, בסביבת ראש הממשלה בנימין נתניהו טענו הערב כי "חוק הגיוס שהובא היום, דבר שלא נעשה מאז קום המדינה, יביא לגיוס של כ-23 אלף חרדים בתוך 3 וחצי שנים; פי 4 מהממוצע עד היום ומהיעדים שנקבעו בחוק ליברמן-גנץ המקורי. החוק משלב סנקציות והגבלות נוקשות באי-עמידה ביעדים. זהו חוק מצוין, והחוק הזה יעבור".
מה דעתך בנושא?
6 תגובות
0 דיונים
א
פורוש וגפני אמרו דוב ודוב שליברמן, בנט, גנץ ולפיד הרקובים הציעו לחרדים מיליארדים כדי שיצביעו בעד תקציב ממשלתם עם רע"מ ושיצטרפו אליה!!20:10 27.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
עיתון הארץ חשף שליברמן סייע לחרדים להשתמט!!!20:07 27.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
לוחם
ליברמן הוא אפילו לא שמאל, הוא חתרן ונוכל. לא מבין אנשי ימין מצביעים לו20:03 27.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רב גרביצמן
חרדים זה דרק רק לקחת בסוף עם אין מדינה אין מה לקחת תחשבו כולנו באותה הסירה20:27 27.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יעקובוביץ
ליברמן אדם חכם ואמין לא ימכור את המדינה תמורת כסא20:26 27.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ברל
צודק ליברמן נתניהו בשפל המדרגה העם רוצה ביטחון לא הישתמטות20:23 27.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
פורוש וגפני אמרו דוב ודוב שליברמן, בנט, גנץ ולפיד הרקובים הציעו לחרדים מיליארדים כדי שיצביעו בעד תקציב ממשלתם עם רע"מ ושיצטרפו אליה!!20:10 27.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
עיתון הארץ חשף שליברמן סייע לחרדים להשתמט!!!20:07 27.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
לוחם
ליברמן הוא אפילו לא שמאל, הוא חתרן ונוכל. לא מבין אנשי ימין מצביעים לו20:03 27.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר