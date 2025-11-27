בסביבת ראש הממשלה נתניהו מגיבים לפרסום טיוטת חוק הגיוס של ח"כ בועז ביסמוט. לטענתם זהו חוק מצוין: "חוק הגיוס שהובא היום, דבר שלא נעשה מאז קום המדינה, יביא לגיוס של כ-23 אלף חרדים בתוך 3 וחצי שנים; פי 4 מהממוצע עד היום ומהיעדים שנקבעו בחוק ליברמן-גנץ המקורי. החוק משלב סנקציות והגבלות נוקשות באי-עמידה ביעדים. זהו חוק מצוין, והחוק הזה יעבור".
כזכור, לאחר חודשים ארוכים של דיונים ומשא ומתן, כאשר פרטי החוק אינם ידועים, הצעת ח"כ בועז ביסמוט לחוק הגיוס הונחה היום על שולחן ועדת החוץ והביטחון בראשותו. הדיונים בחוק יתחילו כבר בשבוע הבא.
בקרב הקואליציה כבר התחילו להישמע קולות המתנגדים לחוק החדש. ח"כ שרן השכל אמרה בפירוש כי תתנגד לחוק בנוסח הנוכחי. גם ח"כ יולי אדלשטיין, יו"ר ועדת החוץ והביטחון עד שהודח על רקע חוק הגיוס, טען כי: "אני אומר בצער רב, זהו איננו חוק גיוס".
מה דעתך בנושא?
מיואש למדי
אכן מאז קום המדינה לא היתה ממשלה שפגעה בחיילים שלה באופן כל כך עמוק. זה אכן תקדימי.19:37 27.11.2025
פיני
בתגובה ל: מיואש למדי
מאפה המצתה דיקלום כזה19:43 27.11.2025
רמי
בתגובה ל: מיואש למדי
מיואש פוליטי או אמתי אתה?19:43 27.11.2025
שניר
חזק ואמץ עם מאוחד19:42 27.11.2025
יעקב
זאת האמת. בלי קמפיינים19:42 27.11.2025
נועה.
גם אתה דבר שלא נעשה מקום המדינה, שליט שמחריב , מסית ופחדן .19:52 27.11.2025
אש
מאז קום המדינה לא חירטטו אותנו ברמת שקר, כזב, כמו במקרה הזה.20:11 27.11.2025
א
פורוש וגפני אמרו פעמים רבות שבנט, ליברמן, גנץ ולפיד הציעו לחרדים מיליארדים כדי שיצביעו לתקציב ממשלתם עםרע"מ ויצטרפו אליה!!20:22 27.11.2025
א
פורוש וגפני אמרו שוב ושוב שבנט, ליברמן, גנץ ולפיד הרקובים הציעו לחרדים מיליארדים כדי שיצביעו בעד תקציב ממשלתם עם רע"מ ויצטרפו אליה!!!20:19 27.11.2025
קורא ותיק
נניח שזה נכון ובנט הציע לעשות מעשה פסול. אז מה? בגלל זה לאחרים מותר לעשות מעשה פסול? איזו מין חשיבה זאת. כשילד בגן מדבר ככה מסבירים לו שזאת טעות.20:28 27.11.2025
