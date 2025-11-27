בסביבת ראש הממשלה מגיבים לפרסום חוק הגיוס של ביסמוט: זה דבר שלא נעשה מאז קום המדינה. זהו חוק מצוין, והוא יעבור

בסביבת ראש הממשלה נתניהו מגיבים לפרסום טיוטת חוק הגיוס של ח"כ בועז ביסמוט. לטענתם זהו חוק מצוין: "חוק הגיוס שהובא היום, דבר שלא נעשה מאז קום המדינה, יביא לגיוס של כ-23 אלף חרדים בתוך 3 וחצי שנים; פי 4 מהממוצע עד היום ומהיעדים שנקבעו בחוק ליברמן-גנץ המקורי. החוק משלב סנקציות והגבלות נוקשות באי-עמידה ביעדים. זהו חוק מצוין, והחוק הזה יעבור".

כזכור, לאחר חודשים ארוכים של דיונים ומשא ומתן, כאשר פרטי החוק אינם ידועים, הצעת ח"כ בועז ביסמוט לחוק הגיוס הונחה היום על שולחן ועדת החוץ והביטחון בראשותו. הדיונים בחוק יתחילו כבר בשבוע הבא.

בקרב הקואליציה כבר התחילו להישמע קולות המתנגדים לחוק החדש. ח"כ שרן השכל אמרה בפירוש כי תתנגד לחוק בנוסח הנוכחי. גם ח"כ יולי אדלשטיין, יו"ר ועדת החוץ והביטחון עד שהודח על רקע חוק הגיוס, טען כי: "אני אומר בצער רב, זהו איננו חוק גיוס".