עו"ד איתי אופיר נכנס באופן רשמי לתפקידו החדש כפרקליט הצבאי הראשי, לאחר שהועלה לדרגת אלוף והצטרף למטכ"ל: "נפעל להפוך את הטוב לטוב יותר, לבחון ולתקן את הדרוש תיקון, ולהביא את היחידה להישגים ולשיאים חדשים"

עכשיו זה רשמי: עו"ד איתי אופיר הועלה היום (ה') לדרגת אלוף במעמד שנערך במחנה "רבין" (הקריה) בראשות ראש המטה הכללי, רב-אלוף אייל זמיר, במעמד שר הביטחון ישראל כ"ץ ובנוכחות חברי פורום המטה הכללי, מפקדים ומשפחתו של האלוף. עם הענקת הדרגה, נכנס האלוף לתפקידו החדש כפרקליט הצבאי הראשי.

"אני עומד כאן, משום שיש לנו מדינה אחת ויחידה – תקוותם ותפילתם של כל הדורות – עליה אנו חייבים לשמור מכל משמר. משום שצה"ל ומערכת הביטחון הם חומת המגן שלנו, במציאות של איום קיומי מתמשך, רב חזיתות ורב אתגרים" אמר איתי בנאומו. "משום שחוזקו וחוסנו של צה"ל ויכולתו למלא את ייעודו ומשימותיו נובעים, לפני הכל, מרוח גדולה שאין דומה לה. רוח, המפעמת במשרתים ובמשרתות בו, ומיכולתו להיות לא רק הצבא הטוב ביותר, אלא גם המוסרי והערכי ביותר. ולבסוף – משום שצבא במדינה יהודית ודמוקרטית, ודאי צבא המצוי במלחמה הארוכה והמורכבת ביותר שידע, פועל תמיד במציאות סבוכה ורבת-רבדים".

לדבריו, "זוהי מציאות שבה שלטון החוק, השמירה על החוק ועל הערכים המגולמים בו, חייבים להיות חלק ממקור כוחו, והם מהווים עבורו נכס, ולא נטל. בשילוב כוחות, נפעל להפוך את הטוב לטוב יותר, לבחון ולתקן את הדרוש תיקון, ולהביא את היחידה להישגים ולשיאים חדשים. כל אלה, על מנת לאפשר לצה"ל, לעומדים בראשו, ולמפקדים וללוחמים המשרתים בו – לעמוד בייעודו, לממש את אחריותו, ולהצליח במשימותיו. אני מבטיח כי אתאמץ בכל מאודי להיות שליח ציבור נאמן, ולעשות את הנכון, הישר והטוב. אשא עמי בראשי ובלבי תמיד את חיילות וחיילי צה"ל, את הלוחמים והמפקדים".

כ"ץ ציין כי "זוהי שעה שבה צה"ל ניצב מול אתגרים מבצעיים גדולים – אבל גם מול אתגרים מוסריים וציבוריים. משבר אמון עמוק, שהחל ב-7 באוקטובר, ושהעמיק בעקבות פרשת הדלפת הקלטת משדה תימן, אחת מעלילות הדם החמורות ביותר נגד חיילי צה"ל, ואחת מהפרשות החמורות בתולדות המדינה שפגעה אנושות במערכת ובעיקר – באמון שהציבור נותן בצה"ל. צה"ל, כצבא העם, חייב את אמונו של העם ומתוקף כך, הפרקליטות הצבאית חייבת את אמון הציבור".

"נתמודד עם המשבר אם נתקן את הטעויות הקשות שבוצעו, נתמודד איתו אם נלמד את הלקחים הנדרשים וניישם אותם – ונחזק את אמון הציבור שכה נחוץ לפרקליטות הצבאית, אך נחוץ יותר מכל לצה"ל כולו" הוסיף. "איתי, את המשבר הגדול אני בטוח שתהפוך להזדמנות ותעשה את כל מה שנדרש כדי להביא לשיקום וארגון מחדש של מערך הפרקליטות הצבאית. אני מאמין ובטוח כי תוביל בצניעות וביושרה את הפרקליטות הצבאית אל דרך המלך, ואל הנתיבים הנכונים והראויים למילוי משימותיה החשובות – למענם של הלוחמים והמפקדים בצה"ל".

בנאומו זמיר אמר כי "הפרקליטות הצבאית היא חלק בלתי נפרד מצה"ל והיא רכיב קריטי בעוצמתו המבצעית. מאחורי כל מהלך מבצע משמעותי שמובילים לוחמי צה"ל, גם בשעה זו ממש, ניצב גם עורף משפטי יציב ומקצועי, נכון להבטיח את הלגיטימציה שלנו ואת צדקת דרכנו. כאשר צה"ל פועל בכל כוחו, הוא עושה זאת מתוך ידיעה ברורה שהוא נשען על יסוד חוקי מוצק ועל עוגן ערכי שלא ניתן לערעור על ידי מבקשי רעתנו. כל זאת תוך מחוייבותינו להגנה מלאה על חיי לוחמינו והבטחת הגנה משפטית מול עולם עוין".

הרמטכ"ל ציין כי הוא "מסמן לך את הכיוון הנדרש, הכיוון הוא גיוון – לצד פרקליטים מצויינים ואיכותיים בשורות הפרקליטות הצבאית, נדרש לשלב גם קצינים לוחמים. בכך, יחוזק הקשר עם היחידות המבצעיות – קשר חיוני בצבא לוחם השומר על חייליו.

"איתי, אני סמוך ובטוח שתדע להוביל את הפרקליטות מלפנים, באותם הצמתים הקריטיים שבהם נמצאים המפקדים והלוחמים שלנו; להביט יחד איתם על האתגרים, להיות להם לעורף מקצועי איתן, ולהבטיח כי יש גם כוח מגן משפטי ללוחמי צבא ההגנה לישראל, אין לנו הפריווילגיה לבקש את אמון הציבור מראש" סיכם. "עלינו לבנות אותו מחדש, צעד אחר צעד, במקצועיות, בשקיפות במידת האפשר ובעקביות לכם, חיילי הפרקליטות הצבאית ומפקדיה, היושבים כאן, אני מבקש להביע הערכה וגם לבקש את השותפות המלאה של כולכם במהלכי התיקון והצמיחה שהמערכת נדרשת להם – זו הדרך, זו המשימה המשותפת של כולנו".