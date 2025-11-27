אחרי שהוחלט להחזיר את המשחקים, התכנסה ישיבת ההנהלה של היורוליג להחלטה סופית. על פי דיווחים הוחלט כי המשחקים חוזרים לארץ כבר בעוד כשבועיים

כחודש אחרי שהוחלט להחזיר את המשחקים לישראל בכפוף למצב, התכנסה היום (ראשון) ישיבת ההנהלה של היורוליג להחלטה סופית. הוועדה החליטה כי כי המשחקים חוזרים לארץ כבר בשבוע הבא לראשונה מה-7.10.

כל קבוצות היורוליג הסכימו להחזיר את המשחקים לישראל כולל קבוצות מטורקיה וספרד שהתבטאו בעבר בחריפות נגד ישראל.. הפועל ת"א והפועל ירושלים צפויות לארח את וילרבאן וונציה כבר ביום רביעי הבא. שבוע לאחר מכן מכבי ת"א תארח גם היא את וילרבאן.

כזכור לפני כחודש התקבלה החלטה עקרונית כי משחקי היורוליג יחזרו לישראל בעוד כחודש ב-1.12. ההחלטה התקבלה בסיומה של ישיבה בנושא של הנהלת הליגה הטובה באירופה, לאור ערבויות בטחוניות ודיפלומטיות שהציגה מכבי תל אביב ומאמצים של הנהלת שני המועדונים.

העונה לראשונה משחקות שתי קבוצות ישראליות ביורוליג, כשהפועל תל אביב לוהטת עם בצמרת. בעוד מכבי תל אביב במשבר במקום ה-19. האדומים במקום הראשון עם תשעה ניצחונות מול שלושה הפסדים, בעוד הצהובים במקום ה-19 עם עשרה הפסדים מול שלושה ניצחונות.