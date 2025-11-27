מפלגת הציונות הדתית הגיבו לפרסום נוסח חוק הגיוס ואמרו כי הם "לומדים את החוק ומגבשים את עמדתנו לגביו. העיקרון שלנו היה ונשאר: נצביע רק על חוק שיביא לגיוס אמיתי ומהיר של חרדים לצה"ל"

התנגדות נוספת בקואליציה: במפלגת הציונות הדתית פרסמו היום (חמישי) הודעה לגבי נוסח חוק הגיוס שהופץ על ידי ח"כ בועז ביסמוט. בדבריהם אמרו כי הם לומדים את הניסוח שנשלח, אך הבהירו כי יצביעו רק על חוק שיביא לגיוס חרדים לצה"ל.

"אנחנו לומדים את החוק ומגבשים את עמדתנו לגביו" נמסר. "העיקרון שלנו היה ונשאר: נצביע רק על חוק שיביא לגיוס אמיתי ומהיר של חרדים לצה"ל כדי לענות על צרכי הביטחון ולהקל את העומס על הלוחמים ועל משרתי המילואים ובני משפחותיהם".

מוקדם יותר היום נרשמה התנגדות בקואליציה גם מצד ח"כ יולי אדלשטיין, שאמר כי "כמי שהוביל במשך השנתיים האחרונות את המאמצים להרחיב את בסיס הגיוס לצה״ל – אני אומר בצער רב, זהו איננו חוק גיוס. אחרי המחדל הנורא של השבעה באוקטובר הבטחנו לציבור כי מה שהיה הוא לא מה שיהיה. בניגוד לנוסח שהצעתי, החוק המוצע לא עונה על צרכי צה״ל בשום צורה. זהו עוד פלסטר פוליטי במקום חוק היסטורי. אנחנו לא נוותר. ניאבק עד הסוף למען חוק גיוס אמיתי".

גם סגנית שר החוץ וחברת הקואליציה שרן השכל אמרה כי "חוק הגיוס שהוגש הוא ניסיון נוסף לתת תרופה פוליטית לבעיה ביטחונית קיומית. הוא אינו מספק פתרון אמיתי לאתגר כח האדם של צה״ל, ופוגע בלכידות החברתית של מדינת ישראל. החוק מנציח מעמד אזרחים סוג א׳ וב׳ של ציבור המשרתים הנושאים בנטל, אותם אנשים שמגינים עלינו בגופם. אמשיך להיאבק למען מתווה גיוס שוויוני, צודק ואמיתי. בנוסח זה, אצביע נגד".