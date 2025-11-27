ביהדות התורה דוחים את חוק הגיוס: עמדת הרבנים היא לפעול למתווה ללא סנקציות. נפעל לפי הכרעת גדולי ישראל

יו"ר יהדות התורה, ח"כ יצחק גולדקנופף מסר בתגובה לפרסום טיוטת חוק הגיוס של ח"כ בועז ביסמוט מוקדם יותר הערב (חמישי): "עמדת מועצת גדולי התורה כפי שנמסרה לנו היא שיש לפעול למתווה שישמור על עולם התורה, ללא כל סנקציות כלפי לומדי התורה.

טיוטת ההצעה שהונחה הערב תוצג בפני מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א להכרעתם, ועל פיהם בלבד נפעל".

כזכור, לאחר חודשים ארוכים של דיונים ומשא ומתן, כאשר פרטי החוק אינם ידועים, הצעת ח"כ בועז ביסמוט לחוק הגיוס הונחה היום על שולחן ועדת החוץ והביטחון בראשותו. הדיונים בחוק יתחילו כבר בשבוע הבא.