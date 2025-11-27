יו"ר יהדות התורה, ח"כ יצחק גולדקנופף מסר בתגובה לפרסום טיוטת חוק הגיוס של ח"כ בועז ביסמוט מוקדם יותר הערב (חמישי): "עמדת מועצת גדולי התורה כפי שנמסרה לנו היא שיש לפעול למתווה שישמור על עולם התורה, ללא כל סנקציות כלפי לומדי התורה.
טיוטת ההצעה שהונחה הערב תוצג בפני מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א להכרעתם, ועל פיהם בלבד נפעל".
כזכור, לאחר חודשים ארוכים של דיונים ומשא ומתן, כאשר פרטי החוק אינם ידועים, הצעת ח"כ בועז ביסמוט לחוק הגיוס הונחה היום על שולחן ועדת החוץ והביטחון בראשותו. הדיונים בחוק יתחילו כבר בשבוע הבא.
2 תגובות
1 דיונים
קורא ותיק
בזכות החרדים האלה הבנתי שאני לא רוצה להיות דתי.18:55 27.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
בתגובה ל: קורא ותיק
בגלל הריקבון המוסרי שלהם, הם מרחיקים אותנו מהדת והמסורת ואנחנו מפסידים המון!!!18:57 27.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר