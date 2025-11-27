פסטיבל "בכורות תל אביביות" יתקיים בין 24-30 בדצמבר ויציג כ-20 מופעי מוזיקה, תיאטרון ואמנות בבתי התרבות של תל אביב-יפו, במחיר נגיש לכל כיס

פסטיבל חדש נולד בתל אביב-יפו, ושמו "בכורות תל אביביות" – יוזמה חורפית מיוחדת שמטרתה להציג מופעים רעננים, חדשים ופורצי דרך במיטב מוסדות התרבות העצמאיים בעיר. הפסטיבל יתקיים בין 24-30 בדצמבר, ויציע כ-20 אירועים, כמחציתם מופעי מוזיקה.

האירועים יתפרשו לאורך כל העיר, ביניהם: מרכז ענב לתרבות, תיאטרון הסמטה, תיאטרון המשולש, מוזיאון העיר תל אביב-יפו בכיכר ביאליק, מרכז המוסיקה העירוני ביפו, מרכז עירוני ברודט ובית שטראוס.

במה ליוצרים צעירים – במחיר שווה לכל כיס

הפסטיבל מתקיים במסגרת תמיכת משרד התרבות והספורט בפעילות תרבות לרשויות, והוא מבקש לתת במה לאמנות תל אביבית מקורית וצעירה. המטרה: לחשוף את האמנים המבטיחים בתחומי המוזיקה, התיאטרון והאמנויות לקהל רחב – במחיר נגיש לכל אחד.

מי משתתף בפסטיבל?

במהלך השבוע יופיעו בפסטיבל מגוון יוצרים והרכבים בולטים בסצנה המקומית, בהם נועה פיזיק, ההרכב "מאחורי הגב", האמן דימה אוטורו בסדנת יצירה ייחודית לכל המשפחה, הקומדיה הלהט"בית "הקשב הרס"פ", השקת אלבום לייב של ההרכב "אקוט" שיארח את ישראל ברייט, וכן מפגש מאזינים של ההסכת "אבא תרחם" עם דניאלה לונדון דקל וירון לונדון.

הפסטיבל מבטיח לחבר בין יצירה חדשה, סקרנות תרבותית וקהילה עירונית – ולהפוך את סוף דצמבר לשבוע מרתק של אומנות צעירה ומקומית.