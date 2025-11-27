מזג אוויר בסוף השבוע הקרוב יהיה חם מהרגיל. תחול עלייה בטמפרטורות ויהיה חם ויבש. מיום ראשון – שינוי יחסי וגשם.
יום שישי: מעונן חלקית. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון והמרכז. תחול התחממות קלה נוספת בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה.
יום שבת: מעונן חלקית עד מעונן. במהלך הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון. הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
יום ראשון: מעונן חלקית. צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה. תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. ינשבו רוחות ערות, בעיקר לאורך מישור החוף.
יום שני: מעונן חלקית. עדיין ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר במישור החוף. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות.
