אחרי שנחקר היום (חמישי) בחשד לתקיפה של עוזרת של שרה נתניהו, אביעד גליקמן כתב חדשות 13, שוחרר לאחר שמסר את עדותו, עם צו הרחקה מהמתלוננת.

הודעת המשטרה: "במפלג ההונאה של משטרת מחוז ת"א, מתנהלת חקירה בעקבות תלונה שהוגשה ע"י מתלוננת, בחשד לתקיפה של עיתונאי בתוך כותלי בימ"ש השלום בשוקן במאי האחרון. במסגרת החקירה בוצעו פעולות חקירה, לרבות גביית עדויות ואיסוף ממצאים. היום, העיתונאי נחקר ומסר את גרסתו, בתום החקירה שוחרר בתנאי הרחקה מהמתלוננת".

אמש פורסם כי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה אישרה לחקור באזהרה את כתב חדשות 13 אביעד גליקמן בחשד שדחף מקורבת לשרה נתניהו במהלך דיון משפטי.

גליקמן זומן כבר בחודש יולי לחקירה אך היועמ"שית פנתה למשטרה וביקשה לבחון מחדש את המהלך. העיתונאי זומן לחקירה באזהרה בעקבות תלונה שהגישה עובדת מצוותה של אשת ראש הממשלה. בתיעוד המקרה המדובר מחודש מאי האחרון – נראה גליקמן מנסה לפלס את דרכו החוצה מאולם בית המשפט.

בהרב מיארה העבירה אז את המכתב למשטרה, וציינה כי יש לבחון את ההקשר שבו התרחש האירוע. עם זאת, במשטרה טענו כי תקיפה אינה יכולה להיחשב לחלק מתפקיד עיתונאי, ולכן לא נדרש אישור מהיועצת המשפטית כדי לקיים חקירה.