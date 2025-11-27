אילה חסון מתייחסת לחשיפה הדרמטית על מעורבותה של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, בפרשת הפצ"רית: "למה היא השתלטה על החקירה?"

העיתונאית ואשת התקשורת אילה חסון, מתייחסת לחשיפה הדרמטית על מעורבותה של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, בפרשת הפצ"רית ואומרת כי מדובר סיפור מטורף.

חסון כתבה: "זה סיפור מטורף. מה הקשר בין היועמ"שית למומי משולם? ולמה היא השתלטה על חקירת הפצ"רית?". חסון הזכירה כי "אפילו בג"צ קבע שהיא בניגוד עניינים. אז מה היא לא הבינה מראש?".

כאמור, היועמ"שית, גלי בהרב מיארה, הורתה לרמטכ"ל שלא לפנות למשטרה בפרשת הפ"צרית, אלא טענה שהנושא נמצא תחת אחריותה והיא תטפל בו. כך על פי הדיווח של אבישי גרינצייג ב-i24NEWS.

על פי הדיווח, עוזר הרמטכ"ל אלון לניאדו, התקשר למפקד להב 433 ניצב מני בנימין ב-16.10.25, כדי לעדכן אותו על חקירה רגישה ודחופה שהוא מבקש שינהל. השניים קבעו פגישה כדי שהרמטכ"ל יספר לו על מה מדובר. זמן רב לאחר מכן הוא יגלה כי מדובר בפרשת הפצ"רית.

ביום ראשון בבוקר, לפני הפגישה, מני בנימין וראש אח"מ בועז בלט דיברו בטלפון. בנימין עדכן אותו שהוא בדרך לפגישה עם הרמטכ"ל שביקש לפגוש אותו לפגישה רגישה, ושהרמטכ"ל לא יכול להגיד לו בטלפון מה הנושא שלה. ראש אח"מ בלט ועוזרתו רינת סבן התקשרו ללניאדו. מיד לאחר מכן, מתקשר עוזר הרמטכ"ל לראש להב ומעדכן אותו שהפגישה בוטלה.