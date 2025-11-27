העיתונאית ואשת התקשורת אילה חסון, מתייחסת לחשיפה הדרמטית על מעורבותה של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, בפרשת הפצ"רית ואומרת כי מדובר סיפור מטורף.

חסון כתבה: "זה סיפור מטורף. מה הקשר בין היועמ"שית למומי משולם? ולמה היא השתלטה על חקירת הפצ"רית?". חסון הזכירה כי "אפילו בג"צ קבע שהיא בניגוד עניינים. אז מה היא לא הבינה מראש?".

כאמור, היועמ"שית, גלי בהרב מיארה, הורתה לרמטכ"ל שלא לפנות למשטרה בפרשת הפ"צרית, אלא טענה שהנושא נמצא תחת אחריותה והיא תטפל בו. כך על פי הדיווח של אבישי גרינצייג ב-i24NEWS.

על פי הדיווח, עוזר הרמטכ"ל אלון לניאדו, התקשר למפקד להב 433 ניצב מני בנימין ב-16.10.25, כדי לעדכן אותו על חקירה רגישה ודחופה שהוא מבקש שינהל. השניים קבעו פגישה כדי שהרמטכ"ל יספר לו על מה מדובר. זמן רב לאחר מכן הוא יגלה כי מדובר בפרשת הפצ"רית.

ביום ראשון בבוקר, לפני הפגישה, מני בנימין וראש אח"מ בועז בלט דיברו בטלפון. בנימין עדכן אותו שהוא בדרך לפגישה עם הרמטכ"ל שביקש לפגוש אותו לפגישה רגישה, ושהרמטכ"ל לא יכול להגיד לו בטלפון מה הנושא שלה. ראש אח"מ בלט ועוזרתו רינת סבן התקשרו ללניאדו. מיד לאחר מכן, מתקשר עוזר הרמטכ"ל לראש להב ומעדכן אותו שהפגישה בוטלה.

הסיבה לביטול הפגישה היא  שיחה של היועמ"שית עם הרמטכ"ל שאמרה לו כי היא לוקחת את החקירה אלייה. והורתה לו לבטל את הפגישה עם מפקד להב 433: "הכל צריך לעבור דרכי".

עשרה ימים לאחר מכן ניצב בועז בלט התקשר למני בנימין ואומר לו להגיע לפגישה במחוז ירושלים. שם אמר בלט לבנימין שיבוא לפגישה עם ניצב משנה מומי משולם. שבנימין ענה: למה דווקא מומי? יכול להיות שהוא מתאים, יכול להיות שלא. אבל אתה לא תקבע לי איזה קצין אני אקח שיעבוד תחתיי. אין למומי מספיק חוקרים, והוא מנהל יחידה קטנה".

בלט: "או שאתה בא איתו, או שאני מעביר את החקירה הזו הלאה".

בנימין: "אני לא מקבל הוראות כאלה. לא חסרות לי חקירות. לא יודע על מה מדובר. תודה רבה".

בלט בתיאום עם היועמ"שית החליט להעביר את החקירה הזו למלמ"ב, הממונה על הביטחון במערכת הביטחון. ראש המלמ"ב ניסה להסתיר שהוא הגוף שחוקר את הפרשה.

ממשטרת ישראל נמסר בתגובה ל-i24: "איננו מתייחסים לשיח פנים ארגוני".