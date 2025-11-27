ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף את שתיקתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו על הנוסח של חוק הגיוס: "חיכינו שעה, חיכינו שעתיים, אני עדיין ממש סקרן לדעת מה היא תגובתו של נתניהו למתווה ההשתמטות שפירסם ביסמוט"

שעות ספורות אחרי פרסום הנוסח של ח"כ בועז ביסמוט לחוק הגיוס, ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף הערב (חמישי) את ראש הממשלה בנימין נתניהו, שעד כה עדיין לא התייחס או הגיב לפרסום ההצעה.

"חיכינו שעה, חיכינו שעתיים, אני עדיין ממש סקרן לדעת מה היא תגובתו של נתניהו למתווה ההשתמטות שפירסם ביסמוט" כתב לפיד בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות.

מוקדם יותר היום, מיד אחרי פרסום נוסח ההצעה, לפיד אמר כי "לא ניתן לחרפה האנטי ציונית הזו לעבור. לא ניתן להם לבזות ככה את הלוחמים, הפצועים וההרוגים. זה לא חוק, זה פוליטיקה עלובה של מושחתים ומשתמטים על חשבון הילדים שלנו. לא יהיה, לא יקרה, לא יעבור". עוד טען כי "המשמעות המעשית של חוק ההשתמטות: כל הכסף לחרדים עובר כבר עכשיו, על גיוס אולי נדבר עוד שנה וחצי".