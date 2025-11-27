סגנית שר החוץ, חה״כ שרן השכל, בהתייחסות לחוק הגיוס: ניסיון נוסף לתת תרופה פוליטית לבעיה ביטחונית קיומית. בנוסח זה, אצביע נגד

סגנית שר החוץ, חה״כ שרן השכל מסרה בתגובה לפרסום טיוטת חוק הגיוס של ח"כ ביסמוט: "חוק הגיוס שהוגש הוא ניסיון נוסף לתת תרופה פוליטית לבעיה ביטחונית קיומית. הוא אינו מספק פתרון אמיתי לאתגר כח האדם של צה״ל, ופוגע בלכידות החברתית של מדינת ישראל. החוק מנציח מעמד אזרחים סוג א׳ וב׳ של ציבור המשרתים הנושאים בנטל, אותם אנשים שמגינים עלינו בגופם".

עוד אמרה השכל כי: "כמי ששירתה כלוחמת קרבית בכוחות הביטחון, איני יכולה לתת יד לחקיקה שתפגע במוטיבציה ובמורל של הלוחמים בחזית ובתחושת הצדק. השתייכותי למחנה הלאומי מחייבת אותי לשים את ביטחון מדינת ישראל לנגד עיני ולחשיבה ביקורתית. אימוץ עיוור של חוקים הפוגעים בביטחון בתקופת מלחמה, ובלכידות החברתית תפגע במדינה אנושות, דורות קדימה".

היא סיכמה: "אמשיך להיאבק למען מתווה גיוס שוויוני, צודק ואמיתי. בנוסח זה, אצביע נגד".

בכך, היא מצטרפת לח"כ יולי אדלשטיין שהכריז גם הוא על התנגדותו לחוק הגיוס הנוכחי.