שר החוץ גדעון סער בירך על החלטת ממשלת אוסטרליה להגדיר את משמרות המהפכה כארגון טרור: "הצעד הזה מסמן התקדמות חשובה בכיוון הנכון"

בישראל מברכים: שר החוץ גדעון סער הגיב הערב (חמישי) להחלטת ממשלת אוסטרליה להגדיר את משמרות המהפכה של איראן כ"ארגון שנותן חסות לטרור". בדבריו בירך על הצעד, וקרא למדינות נוספות בעולם לנקוט במהלך דומה נגד איראן.

"ההכרזה של ממשלת אוסטרליה על משמרות המהפכה האיסלאמית של איראן כארגון טרור מהווה צעד חשוב" אמר סער. "כל המדינות חייבות לעמוד יחד במאבק בטרור, והצעד הזה מסמן התקדמות חשובה בכיוון הנכון".

כאמור, שרת החוץ של אוסטרליה פני וונג הודיעה הבוקר כי הוחלט להגדיר את משמרות המהפכה כ"ארגון שנותן חסות לטרור" – כלומר, ארגון טרור מדיני ממומן. ההחלטה התקבלה בעקבות הערכות מודיעין שהתקבלו, לפיה איראן תכננה פיגועי טרור נגד הקהילה היהודית באוסטרליה.

כמו כן, באוגוסט האחרון אוסטרליה האשימה את איראן כאחראית להכוונת שתי פיגועי הצתה אנטישמיים בערים סידני ומלבורן. בעקבות הפיגועים, הוחלט על גירושו של שגריר איראן באוסטרליה מהמדינה.